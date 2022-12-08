Спокойно, это не ваш дом треснул

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Госжилинспекция просит не беспокоиться граждан, заметивших трещины и обрушения штукатурки на домах, в которых они не живут, — их права не нарушены.

Письмо такого содержания получил петербуржец Игорь Семенов в ответ на жалобу об обрушении штукатурки и трещине на фасаде дома 21/60 по Английскому проспекту. Опасные явления оказались в месте, где произошла незаконная перепланировка с нарушением целостности несущей стены цокольного этажа 6-этажного жилого дома.



«Внеплановые контрольные мероприятия проводятся исключительно при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при поступлении жалоб граждан за защитой своих нарушенных прав… Вы не являетесь собственником помещений и не проживаете в указанном доме. Следовательно, Ваши права в части надлежащего содержания фасада … не нарушаются…» — прочитал Игорь Семенов в письме начальника отдела контроля и надзора Адмиралтейского, Петроградского районов Государственной жилищной инспекции Петербурга Галины Шаталовой. Документ датирован 29 ноября.



Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





Со стороны Английского проспекта дом 21/30 отлично выглядит



Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





Во дворе штукатурка обвалилась четко напротив несущей стены, в которой проделаны дверные проемы



Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





При близком рассмотрении в кладке угадываются трещины

Вообще-то, Игорь Семенов считает, что в данном случае нарушены его права. На цокольном этаже дома 21/60 есть нежилое помещение №11-Н площадью около 100 кв. метров, которое судебные приставы пытаются продать в его интересах. Там давняя история. В 2017 году предприниматель одолжил $ 35 000 нынешнему хозяину помещения №11-Н Михаилу Островскому и до сих пор не может взыскать. В этом августе Санкт-Петербургский городской суд утвердил мировое соглашение, по которому Островский обязался выплатить Семенову около $ 100 000 — долг оброс процентами и штрафными санкциями.



Но всё что-то мешает, из-за неисполненного мирового соглашения судебные приставы возбудили исполнительное производство и попытались продать помещение №11-Н, чтобы из вырученных денег расплатиться с Игорем Семеновым. Пока не получилось — в сентябре Михаил Островский написал исковое заявление в Приморский районный суд: мол, так и так, мое помещение и помещением-то считать нельзя, потому что там две двери соединяют его с соседним, так что целостность нарушена, а значит, попытка судебных приставов лишить меня этого непомещения незаконна.



«Указанное помещение не соответствует техническому плану и не обладает такими неотъемлемыми признаками самостоятельного объекта недвижимости, как изолированность и обособленность… Постановление судебного пристава … нарушает права и законные интересы административного истца…» — написал он в Приморский суд. В разговоре с автором текста владелец помещения №11-Н уточнил, что уже купил объект с дверными проемами (согласно выписке из ЕГРН, Михаил Островский владеет помещением с июля 2019 года). Однако 29 ноября суд отказал в удовлетворении иска — у помещения имеется кадастровый номер, значит, приставы всё делают правильно. Мотивированное решение ожидается на днях, после чего Михаил Островский собирается жаловаться в вышестоящую инстанцию.



«Это помещение сегодня можно продать за копейки (по акту оценки стоит 10 млн рублей. — Прим. ред.), мне невыгодно покрывать им долг, потому не хочу с ним расставаться. Долг погашу чуть позже деньгами», — сказал он автору текста в ответ на логичный вопрос: «Вам-то какая разница, если помещение следует отдать в счет уплаты долга?»



Так Игорь Семенов узнал про дверные проемы между спорным помещением и соседним — в выписке из ЕГРН-то их нет. А проёмы в несущей стене здания, наоборот, есть, и, как назло, именно в месте стыка этой стены с фасадом с наружной стороны обвалилась штукатурка и стали заметны трещины. Дом как дом, а в этом месте что-то явно нехорошее.

Не бывает такого, чтобы перепланировка в здании была законной, а в схеме, размещенной в выписке из ЕГРН, её не было. Если дверные проемы там не указаны, значит, делать их никто не разрешал. Любой проект перепланировки необходимо согласовать в МВК, сделать новые обмеры у кадастрового инженера, и пойти в МФЦ для исправления данных в ЕГРН. Тогда Росреестр выдаст новую выписку из ЕГРН с новым планом, — пояснила вице-президент Becar Asset Management Катерина Соболева.



Если Михаилу Островскому удастся заблокировать действия приставов из-за незаконных дверных проемов, то надо сделать так, чтобы этих проемов не стало. Поэтому Игорь Семенов пожаловался в Госжилинспекцию, чтобы та заставила владельца помещения №11-Н заложить проёмы, откуда и пришел обескураживающий ответ. Там есть ещё одна любопытная фраза: «Установлено, что разрушения на фасаде не связаны с производимыми работами в помещениях 11-Н и 18-Н (соседнее, куда ведут незаконные двери. — Прим. ред.) в доме 21/60 по Английскому проспекту, так как указанные разрушения имели место быть до производимых работ…»

Каким образом Жилинспекция соотнесла сроки перепланировки со временем обрушения штукатурки на фасаде — осталось за кадром.

Руководителю практики по инвестициям и недвижимости юридической компании «Дювернуа Лигал» Марине Токмаковой заявление Госжилинспекции тоже кажется странным.



Исходя из ответа Госжилинспекции можно предположить, что факт разрушения фасада в доме 21/60 по Английскому проспекту был ею зафиксирован ранее, что должно подтверждаться актом осмотра. Иначе сложно объяснить такое утверждение со стороны государственного органа. Конечно же, причину разрушений на фасаде можно установить, только проведя соответствующую экспертизу — в принципе, незаконная перепланировка и разрушения фасада могут быть двумя параллельными историями, — говорит эксперт.



После Госжилинспекции Игорь Семенов пожаловался в районную администрацию, откуда 1 декабря сообщили, что чиновников не пускают в спорное помещение, так что выяснить, есть ли там незаконные дверные проемы, они не могут.

«В настоящее время провести комиссионный осмотр на предмет наличия/отсутствия перепланировки … не представляется возможным по причине отсутствия доступа…» — написал первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Игорь Комаров.



Лев Годованник

