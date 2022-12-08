«Избавимся от нацистов как от прыщей». Бренд косметики, хайповавший на ягодках и ягодицах, взялся за российскую армию

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Косметический бренд Lefami выставил интернет-витринах «Патриотический набор для ухода за кожей лица». «Избавимся от нацистов как от прыщей на лице, — призывает рекламный слоган, игнорируя предусмотренные правилами русского языка запятые. — Все средства от продажи пойдут в поддержку российской армии».



Дальше — фотографии с прыщами разной степени отвратительности. О составе чудодейственной косметики продавец сообщает весьма скупо: 100% косметическая основа, не содержит салициловой кислоты. Зато «набор подарочный станет приятным, и что немаловажно, актуальным мини-презентом для подруги, девушки, сестры, мамы или любимой тети!». Цена отнюдь не демократичная.



Судя по отзывам покупателей, еще 2 декабря «мини-презент» продавался в одинаковых коробочках черного цвета. Для российского бизнеса, особенно завязанного на импортные поставки, сейчас так откровенно говорить о поддержке российской армии - это, мягко говоря, вызов. Большинство производителей стараются оставлять свои личные переживания об этим за периметром бизнеса. Однако, на вопрос «Фонтанки», не опасается ли он зарубежных санкций за свой патриотизм и не нарушат ли эти санкции поставки редких ингредиентов для его сыворотки, владелец бренда Александр Потапов ответил отрицательно.

«Санкций не опасаемся, разумеется, мы все риски адекватно оцениваем. Но мы не можем не поддерживать наших ребят и нашу страну в такое время. Наша позиция — позиция патриотов своей родины и своего дела. Безусловно санкционное давление оказывается сейчас на большое количество российских компаний, более того Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций и в каком-то смысле страх перед ними уже не так велик, те кто их вводит против нашей страны, явно сейчас осознают свою беспомощность и неэффективность, — говорит предприниматель. — Поэтому возвращаясь к нам, производственные процессы мы всегда можем оптимизировать и найти те решения, которые позволят нам не зависеть от разного рода «санкций» или давления из-за рубежа, а что касается ингредиентов для косметики — они все натуральные и производятся по большей части в России. У нас нет критической зависимости от европейских или американских компонентов».



Это не первая попытка бренда залететь в новостные ленты на волне хайпа, не связанного с использованием эффективных или инновационных формул в составе косметики.

В августе 2022 года основатель компании Lefami индивидуальный предприниматель Александр Потапов подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки», который компания Wildberries за пару дней до этого использовала для своей скоротечной, но нашумевшей промо-акции.

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Впрочем, гораздо больше шуму наделал другой рекламный ход Lefami. Бренд начал продвигать на маркетплейсах очередную свою сыворотку для лица, сопровождая описание продукта фотографией ягодиц, усыпанных сочными прыщами. И дело было вовсе не в том, что кого-то задело, что производитель косметики не отличает, где у его потенциальных потребителей щечки, а где — пятые точки. Фото возмутило обладательницу тех самых ягодиц. Модель Анастасия Тимохина заявила, что не давала разрешения на использование фото ее попы в таком разрезе, сочла изображение оскорбительным для себя.

Девушка подала иск к Александру Потапенко с требованием удалить фотографии с маркетплейса и выплатить ей 10 млн рублей компенсации морального вреда. В августе радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что дело находится в производстве Ленинского райсуда в Чебоксарах. Фото ягодиц все еще гуляет по Wildberries.

Все это было бы смешно, но в анамнезе бренда есть более серьезный скандал. С 2017 года Потапов продавал свою голубую сыворотку от прыщей под другим названием — Fem Fatal. Это был так называемый «инстабренд» — косметика, которую продвигали и распространяли через рекламу у популярных блогеров в ныне запрещенной и признанной экстремистской соцсети с картинками. Fem Fatal обращала на себя внимание агрессивностью продвижения и стремительным ростом продаж: обещание избавить от ненавистных воспалений за одну ночь и 1,5 тысячи рублей подкупали пользовательниц интернета.

Фото: Wildberries Фото: Wildberries Фото: Wildberries Поделиться Поделиться





В 2019 году разразился скандал. Бьюти-блогер Катя Конасова три месяца исследовала разрекламированную сыворотку и привлекла к этому делу химиков и фармацевтов. Ее неофициальный анализ показал, что в составе может быть антибиотик тетрациклин, который не указан на упаковке товара. По российским законам, в косметологии антибиотики использовать нельзя. Блогеры, принимавшие участие в рекламе сыворотки, начали публично извиняться, покупатели — объединяться для коллективного иска. Однако, компания выкатила в той же запрещенной сети официальный ответ, в котором заявила, что никаких антибиотиков в составе ее косметики нет, а Конасова «вводит вас в заблуждение». Производитель скандальной сыворотки даже опубликовал собственные результаты проверки, но пользователи указали на то, что представленные протоколы — годичной давности и не нашли среди них проверки именно на антибиотики.

Конасова подала в суд на бренд и выиграла его. Правда, она требовала возмещения морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а мировой суд Щербинского района Москвы, где рассматривался иск, оценил этот вред лишь в 1 тысячу рублей. «Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика стоимость товара в 1 тысячу 490 рублей, моральный вред в 1 тысячу рублей и судебные расходы в 14 тысяч 800 рублей», — сообщила пресс-служба суда в октябре 2019 года.

Затем 55 потребителей, которые пользовались той самой сывороткой, тоже подали в суд и пытались взыскать с компании 5,5 миллионов рублей, но в сентябре 2020 года Московский районный суд города Чебоксары отказал в удовлетворении коллективного иска. В декабре 2020 года Александр Потапов опубликовал в своем аккаунте в запрещенной соцсети «разоблачение Кати Конасовой» — предприниматель утверждал, что в своем исследовании блогер использовала поддельную сыворотку, состав которой не имеет никакого отношения к оригинальной продукции его производства. И провел ребрендинг, переименовав косметику из Fem Fatal в Lefami.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

