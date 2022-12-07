Замглавы 223-го лётного отряда Минобороны арестован по делу о коррупции

Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения замруководителя 223-го лётного отряда Министерства обороны Евгению Бутусову. Оставлять на свободе подозреваемого во взяточничестве сочли небезопасным.



Как сообщает пресс-служба суда, 7 декабря Бутусов арестован на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 5 февраля.

Фигуранту вменяют получение 2 млн рублей в качестве взятки, это особо крупный размер. Обвинение пока не предъявлено.

Бутусов занимает должность заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания "223 лётный отряд"» Минобороны России с 2016 года. Авиакомпания выполняет перевозки по задачам президента РФ, правительства и военного ведомства. ТАСС писал, что Бутусов отказался сотрудничать со следствием.