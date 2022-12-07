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    Замглавы 223-го лётного отряда Минобороны арестован по делу о коррупции

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    7 комментариев

    Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения замруководителя 223-го лётного отряда Министерства обороны Евгению Бутусову. Оставлять на свободе подозреваемого во взяточничестве сочли небезопасным.

    Как сообщает пресс-служба суда, 7 декабря Бутусов арестован на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 5 февраля.

    Фигуранту вменяют получение 2 млн рублей в качестве взятки, это особо крупный размер. Обвинение пока не предъявлено.

    Бутусов занимает должность заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания "223 лётный отряд"» Минобороны России с 2016 года. Авиакомпания выполняет перевозки по задачам президента РФ, правительства и военного ведомства. ТАСС писал, что Бутусов отказался сотрудничать со следствием.

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    Комментарии 7

    ProstoZloy07 Дек 2022 в 23:42
    "Оставлять на свободе подозреваемого во взяточничестве сочли небезопасным."
    Опасаются, что его могут ликвидировать?
    +0−0
    Михаил Микушин07 Дек 2022 в 23:12
    Воровское государство.....
    +3−0
    Randle McMurphy07 Дек 2022 в 22:47
    Что он может украсть?! В Российской армии!
    почти (С)
    +0−0
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