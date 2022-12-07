ТАСС: Замгендиректора «223-го летного отряда» Минобороны задержали по делу о крупной взятке

В Москве военные следователи задержали заместителя гендиректора по наземному обслуживанию авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны РФ Евгения Бутусова. Об этом 7 декабря пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



По данным собеседника агентства, Бутусов задержан по делу о получении взятки в размере около 2 млн рублей. Давать показания и сотрудничать со следствием он отказался. Подробности дела неизвестны.



На сайте компании сказано, что Бутусов занимает свой пост с 2016 года. До этого, с 2014-го, он был замначальника отдела управления авиации специального назначения в ОАО «Вертолеты России». А с 2008-го по 2014 год служил в управлении авиации центрального аппарата МЧС России. Награжден ведомственными медалями Минобороны и МЧС.

