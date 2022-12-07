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    ТАСС: Замгендиректора «223-го летного отряда» Минобороны задержали по делу о крупной взятке

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    10 комментариев

    В Москве военные следователи задержали заместителя гендиректора по наземному обслуживанию авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны РФ Евгения Бутусова. Об этом 7 декабря пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По данным собеседника агентства, Бутусов задержан по делу о получении взятки в размере около 2 млн рублей. Давать показания и сотрудничать со следствием он отказался. Подробности дела неизвестны.

    На сайте компании сказано, что Бутусов занимает свой пост с 2016 года. До этого, с 2014-го, он был замначальника отдела управления авиации специального назначения в ОАО «Вертолеты России». А с 2008-го по 2014 год служил в управлении авиации центрального аппарата МЧС России. Награжден ведомственными медалями Минобороны и МЧС.

    Согласно описанию, «223-й летный отряд» занимается организацией, обеспечением и выполнением перевозок по задачам президента, правительства и Минобороны РФ, в том числе перевозкой военных грузов и пассажиров, а также подготовкой и повышением квалификации лётного, инженерно-технического и обслуживающего персонала.

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    Комментарии 10

    pride07 Дек 2022 в 21:47
    Вленному -статью о взятке, а тем, кто задерживал - статью о дискрелитации армии. По-моему все сходится.
    +0−0
    Михаил Микушин07 Дек 2022 в 21:41
    Скорее бы уж развалилась воровская вертикаль.....
    +1−0
    MrPegge07 Дек 2022 в 21:35
    Чином не вышел, взятки брать.
    +0−0
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