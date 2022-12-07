Глава МОК заявил, что Макрон хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что все страны должны участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже. Об этом 7 декабря заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции, пишет РИА Новости.



По его словам, Макрон сказал, что спорт не должен быть политизирован, а в Играх-2024 должны участвовать представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны.

Кроме того, Бах сообщил, что на предстоящем олимпийском саммите 9 декабря МОК проведет консультации со спортивными федерациями по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в отборе к Олимпиаде 2024 года.

