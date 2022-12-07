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    Глава МОК заявил, что Макрон хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024 в Париже

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    7 комментариев

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что все страны должны участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже. Об этом 7 декабря заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

    По его словам, Макрон сказал, что спорт не должен быть политизирован, а в Играх-2024 должны участвовать представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны.

    Кроме того, Бах сообщил, что на предстоящем олимпийском саммите 9 декабря МОК проведет консультации со спортивными федерациями по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в отборе к Олимпиаде 2024 года.

    В мае 2022 года Бах назвал «защитными мерами», а не санкциями отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.

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    Комментарии 7

    AGP07 Дек 2022 в 21:01
    Баху верить... Переобуется ещё не раз.
    А как обнимался, как лобызался самаиизнаетекем.
    +0−0
    А1357907 Дек 2022 в 20:43
    Тогда ОК снова станет МОК.
    +0−0
    Ruisovden07 Дек 2022 в 20:13
    Правильно
    +0−0
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