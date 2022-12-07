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    На российско-эстонской границе в Ленобласти собралась пробка из более чем 250 грузовиков

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    2 комментария

    На таможенном посту МАПП Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти в среду собралась пробка из грузовых машин международной перевозки, следующих на выезд из России в Эстонию. Об ажиотаже на границе 7 декабря со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление сообщает областной портал 47news.

    Причиной возникших пробок таможенники называют сезонное увеличение грузооборота перед новогодними праздниками.

    Согласно данным сервиса бронирования электронной очереди на границе GoSwift, в очереди на ее пересечение в Ивангороде вечером 7 декабря находятся 252 грузовых автомобиля. Из них 70 ждут проезда в порядке живой очереди, то есть без бронирования. Статус предварительно забронированной очереди: более 60 часов.

    «Фонтанка» писала, что в ноябре было принято решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Ивангород и Нарву.

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    Читатель №1536207 Дек 2022 в 21:05
    Учитывая то, что грузовики стоят на выезд в Эстонию - это машины грузоперевозчиков из ЕС. Так что нехай стоят, это их проблемы... А наши импортеры пусть лучше присматривают альтернативные источники поставок.

    "В рамках пятого пакета санкций европейские страны запретили любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, перевозить грузы по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Ограничения вступили в силу 8 апреля"
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