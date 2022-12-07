На российско-эстонской границе в Ленобласти собралась пробка из более чем 250 грузовиков

На таможенном посту МАПП Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти в среду собралась пробка из грузовых машин международной перевозки, следующих на выезд из России в Эстонию. Об ажиотаже на границе 7 декабря со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление сообщает областной портал 47news.

Причиной возникших пробок таможенники называют сезонное увеличение грузооборота перед новогодними праздниками.

Согласно данным сервиса бронирования электронной очереди на границе GoSwift, в очереди на ее пересечение в Ивангороде вечером 7 декабря находятся 252 грузовых автомобиля. Из них 70 ждут проезда в порядке живой очереди, то есть без бронирования. Статус предварительно забронированной очереди: более 60 часов.