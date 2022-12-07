    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.91eur66.11

    Суббота тоже считается. В Петербурге приняли поправки к «закону о тишине»

    415
    1 комментарий

    В Петербурге теперь будет нельзя нарушать режим тишины не только в воскресенье, но и в субботу: ее официально признали выходным днем. Об этом 7 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Законопроект приняли в третьем чтении на заседании городского парламента. Теперь шумящим в субботу нарушителям могут назначить штраф: от 500 до 5 тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для юрлиц.

    Раньше нарушать покой петербуржцев нельзя было в воскресенье, ночью, в нерабочие и праздничные дни.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Slava_Rossii207 Дек 2022 в 18:47
    И когда людям теперь полки вешать?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close