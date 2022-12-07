Суббота тоже считается. В Петербурге приняли поправки к «закону о тишине»

В Петербурге теперь будет нельзя нарушать режим тишины не только в воскресенье, но и в субботу: ее официально признали выходным днем. Об этом 7 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки».



Законопроект приняли в третьем чтении на заседании городского парламента. Теперь шумящим в субботу нарушителям могут назначить штраф: от 500 до 5 тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для юрлиц.



Раньше нарушать покой петербуржцев нельзя было в воскресенье, ночью, в нерабочие и праздничные дни.

