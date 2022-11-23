В Петербурге прописывают штрафы за шум по субботам

Заксобрание Петербурга прописывает, в какие именно выходные дни нарушители закона о тишине могут получить штраф. Инициатива группы депутатов уточняет, что «выходные дни» — это суббота и воскресенье. В первом чтении законопроект был утвержден на заседании городского парламента в среду, 23 ноября.

В Петербурге по региональному законодательству нарушителям покоя горожан в ночное время, выходные, нерабочие и праздничные дни полагается штраф. Однако в статье 111 Трудового кодекса РФ прописано, что «общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка».