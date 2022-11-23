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    В Петербурге прописывают штрафы за шум по субботам

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    Заксобрание Петербурга прописывает, в какие именно выходные дни нарушители закона о тишине могут получить штраф. Инициатива группы депутатов уточняет, что «выходные дни» — это суббота и воскресенье. В первом чтении законопроект был утвержден на заседании городского парламента в среду, 23 ноября.

    В Петербурге по региональному законодательству нарушителям покоя горожан в ночное время, выходные, нерабочие и праздничные дни полагается штраф. Однако в статье 111 Трудового кодекса РФ прописано, что «общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка».

    Так как в большинстве случаев именно суббота является вторым выходным днем, авторы предложили в законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» прямо прописать, что «под выходными днями в настоящей статье понимаются суббота и воскресенье (если эти дни не объявлены в установленном федеральным законодательством порядке рабочими днями)».

    Законопроект внесли на рассмотрение единоросс Денис Четырбок, коммунист Александр Рассудов и представитель фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов. Четырбок привел в пример недавний случай: «Житель по субботам регулярно ремонтировал свою квартиру, и из-за шума его обязали выплатить штраф. Он сумел юридически оспорить это, и взыскание отменили», — пояснил депутат.

    Напомним, что нарушение покоя горожан в неурочное время наказывается штрафом: от 500 до 5 тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей — для юрлиц.

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