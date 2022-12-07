Если мало — вам в Елабугу. Кому и сколько платят на оборонных предприятиях Петербурга

Оборонные предприятия Петербурга активно набирают новых сотрудников. Их привлекают высокими зарплатами, кое-где не забывая указывать про брони от мобилизации. Да, до сих пор.
Количество вакансий, размещенных связанными с ВПК работодателями в Петербурге, с марта выросло на
Одинаково нужны отрасли рабочий персонал (слесари, сварщики, механики, ремонтники, наладчики) и IT-специалисты — на них приходится по
«Средняя зарплата на предприятиях ВПК в Петербурге начинается от
Техническому писателю, в обязанности которого входит в том числе написание техзаданий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в Российском институте радионавигации и времени обещают платить от 75 тыс. рублей. Обычному рабочему Кировского завода —
Строителю кораблей на «Северной верфи» предлагают зарплату более
Инженерам на городских оборонных предприятиях тоже предлагают зарплату в районе
Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования» оценивает труд инженера-программиста
Если этого недостаточно — добро пожаловать в Татарстан. Для особой экономической зоны «Алабуга» в Петербурге ищут главного конструктора и инженера-программиста беспилотников на зарплату свыше
Эта организация размещает вакансии с какими-то головокружительными цифрами, но одновременно с очень широким диапазоном. Так, руководителя проекта или группы проектов заманивают зарплатной вилкой от
Также вакансиями с баснословным с виду заработком сыплет ижевское кадровое агентство «Консалтинг Групп», которое набирает вахтовиков на объекты по всей России. Если верить объявлениям, оператор микросварки сможет зарабатывать в Ижевске 145 тыс., водители БелАЗов могут увести с собой с вахты условные 160–180 тыс. рублей, а токарь в Петербурге — до
Нередко работодатели указывают в вакансиях информацию о наличии брони по мобилизации или отсрочки от военной службы. Среди объявлений, что навскидку нашла «Фонтанка», бронь готовы предоставить главному инженеру проекта на объектах транспортной инфраструктуры ГК «Заслон», инженеру-механику станков с ЧПУ ООО «Металекс», которое утверждает, что включено в список ОПК, экономисту с опытом работы в гособоронзаказе на завод «Невский фильтр», а также специалисту по ГО и ЧС на НПО «Завод «Волна». Последнему, к слову, предстоит не только вести учет объектов и имущества ГО, следить за их состоянием, но и проводить профильные закупки, инструктаж и обучение сотрудников. Упоминания брони встречаются в вакансиях токарей, инженеров и швей, которых к себе зовет на работу производитель и поставщик формы для вооруженных сил РФ «БТК Групп».
Бронь иногда всплывает там, где поможет, наверное, не очень сильно. Так, охранное предприятие Аn-security ищет специалиста для охраны на объектах образования ДНР. Требования строгие: нужен самый высший разряд частной охранной деятельности — шестой. Работа вахтовым методом по графику два месяца через один. За месяц платить обещают
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»