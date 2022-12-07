Если мало — вам в Елабугу. Кому и сколько платят на оборонных предприятиях Петербурга

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Оборонные предприятия Петербурга активно набирают новых сотрудников. Их привлекают высокими зарплатами, кое-где не забывая указывать про брони от мобилизации. Да, до сих пор.

Количество вакансий, размещенных связанными с ВПК работодателями в Петербурге, с марта выросло на 17 % , сообщили «Фонтанке» в пресс-службе hh.ru Северо-Запад. По данным компании, наиболее востребованы специалисты из сферы безопасности. На них приходится 23 % новых вакансий. Речь не столько об охранниках территории, сколько о компьютерщиках.



Одинаково нужны отрасли рабочий персонал (слесари, сварщики, механики, ремонтники, наладчики) и IT-специалисты — на них приходится по 20 % вакансий. На кадры по производственным (инженеры, технологи, операторы станков) и строительным специальностям (проектировщики и конструкторы) приходится по 10 % вакансий.

«Средняя зарплата на предприятиях ВПК в Петербурге начинается от 67 тыс. рублей , что на 3–5 тыс. выше средней зарплаты петербуржца», — отмечают в HeadHunter.

Техническому писателю, в обязанности которого входит в том числе написание техзаданий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в Российском институте радионавигации и времени обещают платить от 75 тыс. рублей. Обычному рабочему Кировского завода — 40–60 тыс. рублей , а вот научно-производственное предприятие «Орион» в связи с ростом объема производства ищет операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением) на зарплату более 70 тыс. рублей .



Строителю кораблей на «Северной верфи» предлагают зарплату более 100 тыс. рублей . На Балтийском заводе столько же сулят сборщику корпусов металлических судов. В компании-подрядчике «Нева Волга Ладога» обладателю той же специальности заплатят 100–150 тыс. рублей , только работать надо будет в городе Отрадное Ленинградской области. Также на сумму более 100 тыс. рублей в месяц там могут рассчитывать токари третьих-шестых разрядов.

Инженерам на городских оборонных предприятиях тоже предлагают зарплату в районе 100 тыс. рублей и выше, в зависимости от квалификации. Например, корпорация «Комета» ищет ведущего инженера-конструктора и инженера III категории с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц. В то же время инженеру I категории она готова ежемесячно платить по 110 тыс. , инженеру-программисту — по 115 тыс . рублей.



Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования» оценивает труд инженера-программиста II категории на сумму свыше 120 тыс. рублей. Примерно столько же «Алмаз-Антей» в петербургском офисе планирует платить менеджеру по продукту. Айтишников концерн привлекает более высокими зарплатами в столичный офис. У предприятия открыто 14 вакансий для разработчиков и программистов с зарплатами от 86 тыс. рублей (для разработчика web-приложений) до 255 тыс. рублей в месяц и выше (для ведущего программиста).



Если этого недостаточно — добро пожаловать в Татарстан. Для особой экономической зоны «Алабуга» в Петербурге ищут главного конструктора и инженера-программиста беспилотников на зарплату свыше 350 тыс. рублей . Среди условий работы отдельно указана «Бронь по ВС».

Эта организация размещает вакансии с какими-то головокружительными цифрами, но одновременно с очень широким диапазоном. Так, руководителя проекта или группы проектов заманивают зарплатной вилкой от 50 тыс. до 1 млн рублей. Сразу вопрос, почему такой разрыв, но все, что узнает из объявления кандидат о своих потенциальных обязанностях, — это то, что перед ним встанут «стратегические задачи мирового уровня». Больше определенности оставили в вакансии повара-сушиста. За приготовление суши и роллов для сотрудников ОЭЗ он будет получать 40–100 тыс. рублей в месяц.



Также вакансиями с баснословным с виду заработком сыплет ижевское кадровое агентство «Консалтинг Групп», которое набирает вахтовиков на объекты по всей России. Если верить объявлениям, оператор микросварки сможет зарабатывать в Ижевске 145 тыс., водители БелАЗов могут увести с собой с вахты условные 160–180 тыс. рублей, а токарь в Петербурге — до 200 тыс. Впрочем, несмотря на почти 4,5 тыс . размещенных вакансий по всей стране, отзывов от трудоустроенных всего 14 штук. Все в целом положительные.



Нередко работодатели указывают в вакансиях информацию о наличии брони по мобилизации или отсрочки от военной службы. Среди объявлений, что навскидку нашла «Фонтанка», бронь готовы предоставить главному инженеру проекта на объектах транспортной инфраструктуры ГК «Заслон», инженеру-механику станков с ЧПУ ООО «Металекс», которое утверждает, что включено в список ОПК, экономисту с опытом работы в гособоронзаказе на завод «Невский фильтр», а также специалисту по ГО и ЧС на НПО «Завод «Волна». Последнему, к слову, предстоит не только вести учет объектов и имущества ГО, следить за их состоянием, но и проводить профильные закупки, инструктаж и обучение сотрудников. Упоминания брони встречаются в вакансиях токарей, инженеров и швей, которых к себе зовет на работу производитель и поставщик формы для вооруженных сил РФ «БТК Групп».

Бронь иногда всплывает там, где поможет, наверное, не очень сильно. Так, охранное предприятие Аn-security ищет специалиста для охраны на объектах образования ДНР. Требования строгие: нужен самый высший разряд частной охранной деятельности — шестой. Работа вахтовым методом по графику два месяца через один. За месяц платить обещают 170 тыс. рублей , за два, соответственно, — 340 тыс . Это плюс-минус сопоставимо с обещанным месячным довольствием мобилизованного рядового.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

