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    Если мало — вам в Елабугу. Кому и сколько платят на оборонных предприятиях Петербурга

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    Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ»
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    Оборонные предприятия Петербурга активно набирают новых сотрудников. Их привлекают высокими зарплатами, кое-где не забывая указывать про брони от мобилизации. Да, до сих пор.

    Количество вакансий, размещенных связанными с ВПК работодателями в Петербурге, с марта выросло на 17 %, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе hh.ru Северо-Запад. По данным компании, наиболее востребованы специалисты из сферы безопасности. На них приходится 23 % новых вакансий. Речь не столько об охранниках территории, сколько о компьютерщиках.

    Одинаково нужны отрасли рабочий персонал (слесари, сварщики, механики, ремонтники, наладчики) и IT-специалисты — на них приходится по 20 % вакансий. На кадры по производственным (инженеры, технологи, операторы станков) и строительным специальностям (проектировщики и конструкторы) приходится по 10 % вакансий.

    «Средняя зарплата на предприятиях ВПК в Петербурге начинается от 67 тыс. рублей, что на 3–5 тыс. выше средней зарплаты петербуржца», — отмечают в HeadHunter.

    Техническому писателю, в обязанности которого входит в том числе написание техзаданий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в Российском институте радионавигации и времени обещают платить от 75 тыс. рублей. Обычному рабочему Кировского завода — 40–60 тыс. рублей, а вот научно-производственное предприятие «Орион» в связи с ростом объема производства ищет операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением) на зарплату более 70 тыс. рублей.

    Строителю кораблей на «Северной верфи» предлагают зарплату более 100 тыс. рублей. На Балтийском заводе столько же сулят сборщику корпусов металлических судов. В компании-подрядчике «Нева Волга Ладога» обладателю той же специальности заплатят 100–150 тыс. рублей, только работать надо будет в городе Отрадное Ленинградской области. Также на сумму более 100 тыс. рублей в месяц там могут рассчитывать токари третьих-шестых разрядов.

    Инженерам на городских оборонных предприятиях тоже предлагают зарплату в районе 100 тыс. рублей и выше, в зависимости от квалификации. Например, корпорация «Комета» ищет ведущего инженера-конструктора и инженера III категории с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц. В то же время инженеру I категории она готова ежемесячно платить по 110 тыс., инженеру-программисту — по 115 тыс. рублей.

    Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования» оценивает труд инженера-программиста II категории на сумму свыше 120 тыс. рублей. Примерно столько же «Алмаз-Антей» в петербургском офисе планирует платить менеджеру по продукту. Айтишников концерн привлекает более высокими зарплатами в столичный офис. У предприятия открыто 14 вакансий для разработчиков и программистов с зарплатами от 86 тыс. рублей (для разработчика web-приложений) до 255 тыс. рублей в месяц и выше (для ведущего программиста).

    Если этого недостаточно — добро пожаловать в Татарстан. Для особой экономической зоны «Алабуга» в Петербурге ищут главного конструктора и инженера-программиста беспилотников на зарплату свыше 350 тыс. рублей. Среди условий работы отдельно указана «Бронь по ВС».

    Эта организация размещает вакансии с какими-то головокружительными цифрами, но одновременно с очень широким диапазоном. Так, руководителя проекта или группы проектов заманивают зарплатной вилкой от 50 тыс. до 1 млн рублей. Сразу вопрос, почему такой разрыв, но все, что узнает из объявления кандидат о своих потенциальных обязанностях, — это то, что перед ним встанут «стратегические задачи мирового уровня». Больше определенности оставили в вакансии повара-сушиста. За приготовление суши и роллов для сотрудников ОЭЗ он будет получать 40–100 тыс. рублей в месяц.

    Также вакансиями с баснословным с виду заработком сыплет ижевское кадровое агентство «Консалтинг Групп», которое набирает вахтовиков на объекты по всей России. Если верить объявлениям, оператор микросварки сможет зарабатывать в Ижевске 145 тыс., водители БелАЗов могут увести с собой с вахты условные 160–180 тыс. рублей, а токарь в Петербурге — до 200 тыс. Впрочем, несмотря на почти 4,5 тыс. размещенных вакансий по всей стране, отзывов от трудоустроенных всего 14 штук. Все в целом положительные.

    Нередко работодатели указывают в вакансиях информацию о наличии брони по мобилизации или отсрочки от военной службы. Среди объявлений, что навскидку нашла «Фонтанка», бронь готовы предоставить главному инженеру проекта на объектах транспортной инфраструктуры ГК «Заслон», инженеру-механику станков с ЧПУ ООО «Металекс», которое утверждает, что включено в список ОПК, экономисту с опытом работы в гособоронзаказе на завод «Невский фильтр», а также специалисту по ГО и ЧС на НПО «Завод «Волна». Последнему, к слову, предстоит не только вести учет объектов и имущества ГО, следить за их состоянием, но и проводить профильные закупки, инструктаж и обучение сотрудников. Упоминания брони встречаются в вакансиях токарей, инженеров и швей, которых к себе зовет на работу производитель и поставщик формы для вооруженных сил РФ «БТК Групп».

    Бронь иногда всплывает там, где поможет, наверное, не очень сильно. Так, охранное предприятие Аn-security ищет специалиста для охраны на объектах образования ДНР. Требования строгие: нужен самый высший разряд частной охранной деятельности — шестой. Работа вахтовым методом по графику два месяца через один. За месяц платить обещают 170 тыс. рублей, за два, соответственно, — 340 тыс. Это плюс-минус сопоставимо с обещанным месячным довольствием мобилизованного рядового.

    Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ»

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