Объявлено, когда откроется каток на Конюшенной площади

Новогодний каток на Конюшенной площади начнет работу 17 декабря и будет принимать посетителей до 15 января. Об этом 7 декабря «Фонтанке» рассказали в пресс-службе организаторов.



Как сообщалось ранее, украшением этого катка станут не только виды центра Петербурга, но и живые выступления Ледового театра Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной — он будет давать ежедневные представления для детей. В основе сюжета — путешествие двух юных петербуржцев и сказочного Джинна по различным знакомым литературным сюжетам.



В настоящее время павильон катка, разработанный в прошлом году, собирают, подключают к сетям, монтируют звуковую аппаратуру, свет и экраны.

