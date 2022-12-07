Объявлено, когда откроется каток на Конюшенной площади

Новогодний каток на Конюшенной площади начнет работу 17 декабря и будет принимать посетителей до 15 января. Об этом 7 декабря «Фонтанке» рассказали в пресс-службе организаторов.
Как сообщалось ранее, украшением этого катка станут не только виды центра Петербурга, но и живые выступления Ледового театра Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной — он будет давать ежедневные представления для детей. В основе сюжета — путешествие двух юных петербуржцев и сказочного Джинна по различным знакомым литературным сюжетам.
В настоящее время павильон катка, разработанный в прошлом году, собирают, подключают к сетям, монтируют звуковую аппаратуру, свет и экраны.
«В этом году каток будет украшен уличными гирляндами с цветными лампочками в ретростиле. Обновили парк коньков в прокате и добавили пар, чтобы всем хватало размеров», — рассказывает о нововведениях Никита Константинов, директор Государственного детского ледового театра Санкт-Петербурга.
Каток небольшой, 18 на 40 метров, рассчитан на 100 человек. Он будет открыт с 11:00 до 22:00 ежедневно. Стоимость билетов на спектакли — 500 рублей.
О том, какие катки уже работают в Петербурге и во что обойдется катание на какой из площадок, — в сравнительной подборке «Фонтанки».