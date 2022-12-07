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    Объявлено, когда откроется каток на Конюшенной площади

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    Новогодний каток на Конюшенной площади начнет работу 17 декабря и будет принимать посетителей до 15 января. Об этом 7 декабря «Фонтанке» рассказали в пресс-службе организаторов.

    Как сообщалось ранее, украшением этого катка станут не только виды центра Петербурга, но и живые выступления Ледового театра Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной — он будет давать ежедневные представления для детей. В основе сюжета — путешествие двух юных петербуржцев и сказочного Джинна по различным знакомым литературным сюжетам.

    В настоящее время павильон катка, разработанный в прошлом году, собирают, подключают к сетям, монтируют звуковую аппаратуру, свет и экраны.

    «В этом году каток будет украшен уличными гирляндами с цветными лампочками в ретростиле. Обновили парк коньков в прокате и добавили пар, чтобы всем хватало размеров», — рассказывает о нововведениях Никита Константинов, директор Государственного детского ледового театра Санкт-Петербурга.

    Каток небольшой, 18 на 40 метров, рассчитан на 100 человек. Он будет открыт с 11:00 до 22:00 ежедневно. Стоимость билетов на спектакли — 500 рублей.

    О том, какие катки уже работают в Петербурге и во что обойдется катание на какой из площадок, — в сравнительной подборке «Фонтанки».

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    Софокл Аристархович'07 Дек 2022 в 17:38
    Зачем открывать обособленный каток, если можно пешком пройтись по пешеходному тротуару, к примеру, Лиговского проспекта или ул. Марата, и ощутить близкие /к физике/ силы трения - скольжения? (Кажется тротуарная плитка серого цвета, более скользкая, чем черная и без всякой наледи. Но для этого следует ходить как в шахматах - "конём")
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