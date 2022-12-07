Daily Mail: Организаторов турнира в Уимблдоне оштрафовали за отказ пустить на турнир теннисистов из России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) наказала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) штрафом в 1 млн долларов за отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в британских турнирах. Об этом 7 декабря пишет Daily Mail со ссылкой на заявление LTA.
Кроме того, LTA пригрозили исключением из ATP Tour, если россиян и белоруссов не допустят до Уимблдона и других британских турниров в 2023 году.
В LTA, в свою очередь, удивились отсутствием у ATP «сочувствия к ситуации на Украине и явным непониманием уникальных обстоятельств, с которыми столкнулась LTA». Там отметили, что финансовые последствия от штрафа окажут «существенное влияние» на способность организации «развивать и принимать теннис» в Великобритании. LTA подала апелляцию.
Как писала «Фонтанка», организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии из-за специальной военной операции на Украине. Из-за этого ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков.