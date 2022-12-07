    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.91eur66.11

    Daily Mail: Организаторов турнира в Уимблдоне оштрафовали за отказ пустить на турнир теннисистов из России

    1411
    2 комментария

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) наказала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) штрафом в 1 млн долларов за отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в британских турнирах. Об этом 7 декабря пишет Daily Mail со ссылкой на заявление LTA.

    Кроме того, LTA пригрозили исключением из ATP Tour, если россиян и белоруссов не допустят до Уимблдона и других британских турниров в 2023 году.

    В LTA, в свою очередь, удивились отсутствием у ATP «сочувствия к ситуации на Украине и явным непониманием уникальных обстоятельств, с которыми столкнулась LTA». Там отметили, что финансовые последствия от штрафа окажут «существенное влияние» на способность организации «развивать и принимать теннис» в Великобритании. LTA подала апелляцию.

    Как писала «Фонтанка», организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии из-за специальной военной операции на Украине. Из-за этого ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    твой отэц ля07 Дек 2022 в 17:47
    Немедленно об этом доложить человеку года по версии журнала Тайм! Он должен разобраться в этом вопросе
    +0−1
    Pilat07 Дек 2022 в 17:03
    Смело как....
    Теперь Федеральный суд какого ни будь штат североамериканского выдаст ордер на арест этих смелых штрафователей.
    Вангую, они скоро извинятся, и скажут что не рассмотрели все нюансы дела.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close