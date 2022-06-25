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    Российских теннисистов могут допустить на Уимблдон уже в 2023 году

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    Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявил, что запрет на участие российских игроков в турнире будет действовать только в 2022 году, сообщает Bloomberg.

    «Решение, которое мы приняли, касается только чемпионатов этого года», — заявила Болтон Bloomberg 25 июня. — Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение для нас. Невозможно сказать, где мы будем в это время в следующем году».

    Как писала «Фонтанка», организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии из-за специальной военной операции на Украине. Английский турнир остается пока единственным из четырех турниров Большого шлема, который принял такое жесткое решение.

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