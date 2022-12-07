Российские банки выдали в 2022 году больше 4 трлн рублей ипотечных кредитов

По итогам 11 месяцев 2022 года рынок преодолел отметку в 4 трлн рублей ипотечных продаж, подсчитали в ВТБ. При этом в прошлом году к этому времени объем выдачи ипотеки составлял более 5 трлн рублей. В ноябре объем жилищного кредитования в российских банках составил не менее 460 млрд рублей, что выше результата октября.

«В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного выше, чем в октябре. По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже, чем в последний месяц осени, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 трлн рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться. Динамика продаж следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время «первичка» стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по спросу и ценам».