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    Российские банки выдали в 2022 году больше 4 трлн рублей ипотечных кредитов

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    По итогам 11 месяцев 2022 года рынок преодолел отметку в 4 трлн рублей ипотечных продаж, подсчитали в ВТБ. При этом в прошлом году к этому времени объем выдачи ипотеки составлял более 5 трлн рублей. В ноябре объем жилищного кредитования в российских банках составил не менее 460 млрд рублей, что выше результата октября.

    «В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного выше, чем в октябре. По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже, чем в последний месяц осени, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 трлн рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться. Динамика продаж следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время «первичка» стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по спросу и ценам».

    Непосредственно ВТБ в ноябре оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. С начала года финансирование на покупку недвижимости получили свыше 183,5 тысячи клиентов, общий объем сделок — более 834 млрд рублей. Средний чек достиг почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Наиболее существенный прирост продаж за последний месяц наблюдался в рамках госпрограмм. В ВТБ выдачи кредитов на льготных условиях выросли на 17%, приблизившись к 37 млрд рублей. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах вновь стала расти: по итогам ноября она составила 31%, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с октябрем. Но несмотря на рост доли новостроек в продажах, основной спрос клиентов по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья, где сейчас проводится 6 из 10 сделок.

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