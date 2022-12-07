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    Петербуржцы месяц жили с одной погодной аномалией и могли её даже не осознавать

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    1 комментарий

    На протяжении месяца в Петербурге держалась одна погодная аномалия. О ней рассказывает 7 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Надо отметить еще один интересный момент в погоде Санкт-Петербурга. Атмосферное давление в городе почти месяц оставалось повышенным относительно нормального (760 мм рт. ст. или 1013, 3 гПа)», — пишет он.

    Период повышенного давления начался 13 ноября, когда мы оказались в тылу обширного циклона, охватывающего всю европейскую территорию России и даже перевалившего за Урал. С тех пор давление не опускалось ниже нормы, а погодой в основном заведовал антициклон. Исключением стало только 23 ноября, когда Петербург задела периферия неглубокого циклона.

    «И вот сегодня ночью, 7 декабря, атмосферное давление снова приблизилось к нормальному и продолжает понижаться. Сейчас над южной Балтикой, в районе Калининграда, образуется циклон, который завтра придет к нам на Финский залив», — рассказал Колесов и представил «Зору».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Фонтанка» уже писала об этом циклоне. Значительных изменений в погоде он не принесёт.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 1

    aprahka07 Дек 2022 в 15:29
    Это опять про суслика.)
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