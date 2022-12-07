Петербуржцы месяц жили с одной погодной аномалией и могли её даже не осознавать

На протяжении месяца в Петербурге держалась одна погодная аномалия. О ней рассказывает 7 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«Надо отметить еще один интересный момент в погоде Санкт-Петербурга. Атмосферное давление в городе почти месяц оставалось повышенным относительно нормального (760 мм рт. ст. или 1013, 3 гПа)», — пишет он.



Период повышенного давления начался 13 ноября, когда мы оказались в тылу обширного циклона, охватывающего всю европейскую территорию России и даже перевалившего за Урал. С тех пор давление не опускалось ниже нормы, а погодой в основном заведовал антициклон. Исключением стало только 23 ноября, когда Петербург задела периферия неглубокого циклона.

