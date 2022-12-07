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    Подробности ДТП со смятыми «Жигулями» на Арсенальной. Скорые приезжали не зря

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    Утреннее ДТП на Арсенальной набережной 7 декабря оказалось хоть и не смертельным, но вполне серьёзным. В больнице оба водителя и пассажир. Официальную информацию сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    21-летний юноша на «Шевроле Лачетти» ехал по набережной от улицы Михайлова в сторону Арсенальной улицы. Около 6:45 он не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и ударил в лоб ВАЗ-2107 под управлением 30-летнего мужчины. Больше всего досталось 29-летнему пассажиру «Жигулей», его состояние тяжёлое. Оба водителя тоже госпитализированы — в состоянии средней степени тяжести.

    Из-за ДТП, напомним, встала Свердловская набережная, а также прилегающие участки шоссе Революции и Пискарёвского проспекта. «50 минут в пробке отстояла из-за этого гонщика», — рассказывает Любовь в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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