«Шевроле» уничтожила «Жигули» на Арсенальной. Пробка сохраняется, в ней стоит и полиция

Серьёзное ДТП произошло на Арсенальной набережной утром 7 декабря. Оно, по всей видимости, и стало причиной длинной и плотной пробки на Свердловской и Арсенальной набережной, а также на Пискарёвском проспекте и шоссе Революции.



На Арсенальной набережной столкнулись «Жигули» и «Шевроле», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то разглядел на месте лежащего человека и предположил, что водитель погиб.

