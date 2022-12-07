«Шевроле» уничтожила «Жигули» на Арсенальной. Пробка сохраняется, в ней стоит и полиция

Серьёзное ДТП произошло на Арсенальной набережной утром 7 декабря. Оно, по всей видимости, и стало причиной длинной и плотной пробки на Свердловской и Арсенальной набережной, а также на Пискарёвском проспекте и шоссе Революции.
На Арсенальной набережной столкнулись «Жигули» и «Шевроле», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то разглядел на месте лежащего человека и предположил, что водитель погиб.
«Чуть в меня не прилетел, — рассказывает подписчик группы Николай. — Фото, как «Шевроле» несёт на встречку. «Жига» за мной ехала».
Официальной информации о ДТП пока нет. По данным «Фонтанки», сотрудники ГИБДД пока не могут добраться до места, так как тоже стоят в пробке.
Загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:48, составляет 7 баллов, что на 2 выше обычного для данного времени суток. «Восьмёрка» продержалась около получаса.