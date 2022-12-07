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    «Шевроле» уничтожила «Жигули» на Арсенальной. Пробка сохраняется, в ней стоит и полиция

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    2 комментария

    Серьёзное ДТП произошло на Арсенальной набережной утром 7 декабря. Оно, по всей видимости, и стало причиной длинной и плотной пробки на Свердловской и Арсенальной набережной, а также на Пискарёвском проспекте и шоссе Революции.

    На Арсенальной набережной столкнулись «Жигули» и «Шевроле», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то разглядел на месте лежащего человека и предположил, что водитель погиб.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Чуть в меня не прилетел, — рассказывает подписчик группы Николай. — Фото, как «Шевроле» несёт на встречку. «Жига» за мной ехала».

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    Официальной информации о ДТП пока нет. По данным «Фонтанки», сотрудники ГИБДД пока не могут добраться до места, так как тоже стоят в пробке.

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    Загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:48, составляет 7 баллов, что на 2 выше обычного для данного времени суток. «Восьмёрка» продержалась около получаса.

    Фото: Николай / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 2

    Олимпиец07 Дек 2022 в 11:32
    На дороге месиво с подмерзающей коркой. По всем каналам твердят одно, "снизьте скорость". И все равно народ прет, как будто куда то опаздывают.
    +0−0
    Трындин07 Дек 2022 в 11:03
    Верните ГАИ на улицы - реагировать на дорожную ситуацию, а не по закупкам сидеть! Отдельное "спасибо" за нововведение- ночные разборы ДТП на Коммуны, 16! Приглашают приехать к двум часам ночи, у кого не на ходу машина -греться и писать объяснения за заправке "недалеко", а это 200 метров! В любую погоду!
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