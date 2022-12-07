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    Рэпер Mayot исполнит в Петербурге все свои лучшие песни

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    Один из самых заметных фрешменов нового ру-рэпа Mayot (Артем Никитин) заканчивает свой большой тур. Впереди остались только концерты в столицах — Москве, Петербурге и Минске. Петербургские поклонники услышат старые и новые песни 16 декабря в «Гигант Холле» (16+).

    Фото: vk.com/goldmayot
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    Mayot — 23-летний артист из Тюмени, который ворвался в музыкальный мир относительно недавно, в 2018 году. Но теперь он собирает залы по всей России, имеет фиты с Гуфом, Моргенштерном* и многими другими артистами, а клип «Лилия» за год собрал 5 с небольшим миллионов просмотров. Показать мы вам его не можем, посмотрите потом сами.

    На грядущем концерте Mayot исполнит все знакомые поклонникам хиты, а также новинки — композиции с альбома SCUM OFF THE POT 2, который вышел в этом году и состоит из 24 композиций. Организаторы интригуют: «В некоторых городах стоит ожидать появления секретных гостей», но конкретных имен не называют. Как знать, может, петербургским поклонникам повезет увидеть совместное с Mary Gu исполнение песни «Два выстрела», а может, на огонек заглянут коллеги Mayot по творческому объединению Melon Music? Ответ узнаем совсем скоро!

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    *Внесён Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

    Фото: vk.com/goldmayot

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