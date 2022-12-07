СК рассказал, как произошло ДТП с 16 погибшими в ДНР. Был неудачный обгон

СК России возбудил уголовное дело по факту ДТП на трассе Торез — Шахтерск в Шахтерском районе ДНР. Среди погибших были защитники республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.



«Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники», — написал он в своём телеграм-канале.



В местных пабликах появились кадры с места аварии. Как уже рассказывала «Фонтанка», там столкнулись грузовик, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус. Водитель грузовика тоже погиб. Видно, что кабина получила сильные повреждения.

