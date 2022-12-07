СК рассказал, как произошло ДТП с 16 погибшими в ДНР. Был неудачный обгон

СК России возбудил уголовное дело по факту ДТП на трассе Торез — Шахтерск в Шахтерском районе ДНР. Среди погибших были защитники республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники», — написал он в своём телеграм-канале.
В местных пабликах появились кадры с места аварии. Как уже рассказывала «Фонтанка», там столкнулись грузовик, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус. Водитель грузовика тоже погиб. Видно, что кабина получила сильные повреждения.
По данным СК, предварительно установлено, что водитель автобуса (маршрут Снежное — Донецк) выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся со встречным военным КАМАЗом. Дело возбуждено по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
СК сообщает о 16 погибших и 2 пострадавших. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передаёт, что число пострадавших выросло до шести. Трое отправлены в Шахтерск, трое — в Торезскую ЦРБ. Трое военных в тяжёлом состоянии в реанимации.