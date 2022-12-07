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    СК рассказал, как произошло ДТП с 16 погибшими в ДНР. Был неудачный обгон

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    4 комментария

    СК России возбудил уголовное дело по факту ДТП на трассе Торез — Шахтерск в Шахтерском районе ДНР. Среди погибших были защитники республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники», — написал он в своём телеграм-канале.

    В местных пабликах появились кадры с места аварии. Как уже рассказывала «Фонтанка», там столкнулись грузовик, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус. Водитель грузовика тоже погиб. Видно, что кабина получила сильные повреждения.

    По данным СК, предварительно установлено, что водитель автобуса (маршрут Снежное — Донецк) выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся со встречным военным КАМАЗом. Дело возбуждено по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    СК сообщает о 16 погибших и 2 пострадавших. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передаёт, что число пострадавших выросло до шести. Трое отправлены в Шахтерск, трое — в Торезскую ЦРБ. Трое военных в тяжёлом состоянии в реанимации.

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    ЛАЙК2
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    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 4

    Игoрь07 Дек 2022 в 14:49
    У камаза все так плохо с безопасностью? А зачем тогда он вообще нужен и почему военных возят грузовиками как щебень, а не в нормальных автобусах? Помнится показывали перевозку азовцев - те в автобусах были вроде.
    +1−0
    27570989907 Дек 2022 в 13:53
    Т.е. после столкновения КАМАЗа с микроавтобусом,16 человек в КАМАЗа включая водителя погибли, а водитель микроавтобуса живой?
    +2−1
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