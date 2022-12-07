ТАСС: В ДТП на Донбассе погибли 16 человек

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Донецкой народной республике погибли 16 человек. Ещё четверо получили травмы.



На дороге Шахтерск — Торез в Шахтерском районе ДНР столкнулись грузовик, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус, сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате погибли 16 человек, в том числе водитель грузового автомобиля.

По информации собеседника агентства, трое военнослужащих получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. Позже в Минздраве ДНР сообщили, что после ДТП в больницу доставили четверых пострадавших.