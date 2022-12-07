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    ТАСС: В ДТП на Донбассе погибли 16 человек

    37022
    13 комментариев

    В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Донецкой народной республике погибли 16 человек. Ещё четверо получили травмы.

    На дороге Шахтерск — Торез в Шахтерском районе ДНР столкнулись грузовик, перевозивший военнослужащих, и микроавтобус, сообщает 7 декабря ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате погибли 16 человек, в том числе водитель грузового автомобиля.

    По информации собеседника агентства, трое военнослужащих получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. Позже в Минздраве ДНР сообщили, что после ДТП в больницу доставили четверых пострадавших.

    На месте аварии работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

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    Комментарии 13

    Kezevo07 Дек 2022 в 11:42
    Не верю!!
    +0−0
    X-кот07 Дек 2022 в 10:52
    При тех скоростях, на которых передвигаются автобусы и машины с военными - это какой-то супер-мастер попался.. такое даже представить трудно - как...
    +0−0
    Питерский Питер07 Дек 2022 в 10:44
    фонтанЬ, отмени рейтинг этой новости! Там Люди погибли, а здесь лайки ставят... воистину, вы уже дано на инагента заработали!!
    +1−7
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