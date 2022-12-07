Из Биробиджана в Москву этапировали геодезиста, обвиняемого в госизмене

В Москве заключен под стражу ученый-геодезист Валерий Качин. Следователи ФСБ обвиняют мужчину в государственной измене. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Ученого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных мероприятий. В Еврейской автономной области ему была избрана мера пресечения в виде ареста, сейчас Качин находится в СИЗО «Лефортово». Следствие просит продлить меру до 12 марта. Дело в отношении Валерия Качина засекречено.

Месяц назад по делу о госизмене в Москве был арестован 21-летний студент из Астрахани Глеб Ведиян. Он якобы передавал иностранным спецслужбам секретные данные. Одним из самых громких дел о госизмене стало дело журналиста Ивана Сафронова. Он получил 22 года в колонии строгого режима.

