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    Из Биробиджана в Москву этапировали геодезиста, обвиняемого в госизмене

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    В Москве заключен под стражу ученый-геодезист Валерий Качин. Следователи ФСБ обвиняют мужчину в государственной измене. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Ученого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных мероприятий. В Еврейской автономной области ему была избрана мера пресечения в виде ареста, сейчас Качин находится в СИЗО «Лефортово». Следствие просит продлить меру до 12 марта. Дело в отношении Валерия Качина засекречено.

    Месяц назад по делу о госизмене в Москве был арестован 21-летний студент из Астрахани Глеб Ведиян. Он якобы передавал иностранным спецслужбам секретные данные. Одним из самых громких дел о госизмене стало дело журналиста Ивана Сафронова. Он получил 22 года в колонии строгого режима.

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