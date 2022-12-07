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    Театры

    «Мы релоцировались». Театр АХЕ рассказал о своем будущем

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    3 комментария

    Инженерный театр АХЕ рассказал о своем будущем. На его сайте и в соцсетях появились ответы на главные вопросы, которые беспокоили поклонников. «Мы релоцировались», — сообщил коллектив, добавив, что осмысление и «оформление окончательности» этого процесса заняли несколько месяцев.

    «Мы продолжаем функционировать в реальном мире как театр АХЕ, будем создавать новые спектакли и играть уже готовые, — заверили в коллективе. — Мы постараемся не исчезать из поля зрения наших зрителей, где бы вы ни находились».

    При этом в театре отметили, что календарь их ближайших выступлений связан преимущественно с Европой, а площадка «Порох» закрылась навсегда. Кроме старого русскоязычного сайта театр завел и новый, на котором размещен манифест. В нем говорится, что «в современной России нет места культуре, ее вытеснила пропаганда, поэтому театр АХЕ прекращает там свою деятельность, вступая в новую, европейскую фазу».

    Ближайшее выступление коллектива запланировано под Парижем — это уличная презентация нового проекта «Икар» в рамках арт-резиденции в Центре уличного искусства и театра Мулан Фондю.

    О том, что театр закрывает площадку «Порох» стало известно в июле 2022 года. Тогда о ближайших планах театра информации не было.

    Авангардный театральный проект АХЕ был основан в Ленинграде в 1989 году Максимом Исаевым, Павлом Семченко и Вадимом Васильевым. Был участником многочисленных международных фестивальных проектов, получил множество наград, включая "Золотую маску", а в Петербурге в 2017 году обрел площадку «Порох» на Заводе слоистых пластиков, по соседству с Музеем стрит-арта.

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    Комментарии 3

    Yaya07 Дек 2022 в 01:57
    Отличный театр. Дай Бог ему как "Дождю" удачи и процветания.
    +0−0
    bigjohn6507 Дек 2022 в 01:18
    Скатертью дорога, не хватало ещё об этом переживать.
    +2−1
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