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    Театры

    Закрылась площадка театра AХЕ. «Далее — неизвестность»

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    Театральная площадка «Порох», которая последние пять лет являлась базой театра AXE, закрылась. Сообщение об этом появилось в соцсетях театра. Существование проекта «невозможно в нынешних условиях», сказано в объявлении.

    Площадка «Порох» располагалась на территории действующего завода слоистых пластиков, на Шоссе революции, 84. Музей Стрит-арта, который работал на этом же пространстве, ранее приостановил работу «на неопределенное время» сразу после начала спецоперации.

    На площадке «Порох», распахнувшей двери для зрителей в 2017 году, игрались спектакли АХЕ, а в 2021 году там прошла театральная «Лаборатория Порох» с лекциями, мастерскими и показами от ведущих театральных деятелей. Где дальше будет базироваться театр, «Фонтанке» не удалось получить определенный ответ.

    «Далее пока неизвестность. Много вопросов. Мало ответов», — ответили «Фонтанке» 11 июля в администрации театра.

    Ближайшие выступления театра АХЕ состоятся на фестивале уличных театров «Елагин парк» 30 и 31 июля. Артисты покажут уличное воплощение «кинематической драмы» «Фауст 3.0».

    «Уверены, что частица этого вещества вспыхнет в другом месте и будет также радовать всех: участников и гостей. Где бы ни были, мы остаемся театром АХЕ и будем продолжаться!», — заверили зрителей в соцсетях.

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    © Фонтанка.Ру

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