Закрылась площадка театра AХЕ. «Далее — неизвестность»

Театральная площадка «Порох», которая последние пять лет являлась базой театра AXE, закрылась. Сообщение об этом появилось в соцсетях театра. Существование проекта «невозможно в нынешних условиях», сказано в объявлении.



Площадка «Порох» располагалась на территории действующего завода слоистых пластиков, на Шоссе революции, 84. Музей Стрит-арта, который работал на этом же пространстве, ранее приостановил работу «на неопределенное время» сразу после начала спецоперации.

