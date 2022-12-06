Соседи подкрались незаметно. Эстонцы готовятся возить российский никель по Финляндии

После решения финского государственного железнодорожного оператора VR Group прекратить грузоперевозки из РФ поставками российского никеля на перерабатывающий завод в Харьявалте вместо финнов могут заняться их соседи. Эстонский железнодорожный госоператор Operail уже забронировал пропускную способность железной дороги на соответствующем направлении, сообщают 6 декабря финские СМИ.
Весной 2022 года VR Group решила прекратить поставки товаров из России в Финляндию по железной дороге из-за конфликта на Украине. Однако вскоре встал вопрос о перевозке российского никеля — ценного металла для энергоснабжения Европы, который, в том числе, используется в производстве аккумуляторов для электромобилей и ветряных турбин. Ранее именно VR Group перевозила российский никель на перерабатывающий завод «Норникеля» в финском городе Харьявалта. Теперь за это могут взяться эстонцы.
«Дочка» эстонского оператора Operail Finland зарезервировала пропускную способность железной дороги для перевозок между Вайниккалой и Харьявалтой. В компании подтвердили эту информацию журналистам, но отметили, что контракт на использование пропускной способности пока еще не заключен. На заводе «Норникеля» Nornickel Harjavalta сообщили, что найдут альтернативный способ доставки сырья до Харьявалты.
Как отмечают СМИ, каждый месяц в Финляндию импортируется никеля на сумму около 160 млн евро, что соответствует двум третям всего российского импорта в страну. В сентябре Суоми получила на 60% больше никеля, чем в прошлом году.
В процессе ухода VR Group из России оператор в марте прекратил движение между Петербургом и Хельсинки поезда «Аллегро» — своего совместного проекта с РЖД. В мае финский оператор объявил о планах по продаже своих аффилированных и дочерних компаний в России.