Соседи подкрались незаметно. Эстонцы готовятся возить российский никель по Финляндии

После решения финского государственного железнодорожного оператора VR Group прекратить грузоперевозки из РФ поставками российского никеля на перерабатывающий завод в Харьявалте вместо финнов могут заняться их соседи. Эстонский железнодорожный госоператор Operail уже забронировал пропускную способность железной дороги на соответствующем направлении, сообщают 6 декабря финские СМИ.



Весной 2022 года VR Group решила прекратить поставки товаров из России в Финляндию по железной дороге из-за конфликта на Украине. Однако вскоре встал вопрос о перевозке российского никеля — ценного металла для энергоснабжения Европы, который, в том числе, используется в производстве аккумуляторов для электромобилей и ветряных турбин. Ранее именно VR Group перевозила российский никель на перерабатывающий завод «Норникеля» в финском городе Харьявалта. Теперь за это могут взяться эстонцы.

