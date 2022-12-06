Очередной всплеск. Глава Минздрава призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал гражданам использовать маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом он заявил журналистам во вторник, 6 декабря, рассказывая о ситуации с распространением сезонных инфекций в стране.



По словам главы Минздрава, дефицита лекарств против гриппа в России сейчас нет. А все российские вакцины от гриппа эффективны и против штамма А(H1N1) (свиной грипп), подчеркнул он.



Говоря о масках, Мурашко заметил, что сейчас идёт очередной всплеск заболеваемости. «Поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах, и абсолютно важно защитить сегодня детей», — резюмировал министр.

