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    Очередной всплеск. Глава Минздрава призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

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    4 комментария

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал гражданам использовать маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом он заявил журналистам во вторник, 6 декабря, рассказывая о ситуации с распространением сезонных инфекций в стране.

    По словам главы Минздрава, дефицита лекарств против гриппа в России сейчас нет. А все российские вакцины от гриппа эффективны и против штамма А(H1N1) (свиной грипп), подчеркнул он.

    Говоря о масках, Мурашко заметил, что сейчас идёт очередной всплеск заболеваемости. «Поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах, и абсолютно важно защитить сегодня детей», — резюмировал министр.

    Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о первых случаях свиного гриппа в Петербурге. Советы врачей о том, как отличить грипп от коронавируса, читайте здесь.

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    Комментарии 4

    27494127006 Дек 2022 в 19:35
    Это и есть зимний песец из предыдущей новости?
    +0−0
    Диванный Эксперт06 Дек 2022 в 18:49
    Ну вот. Намордники опять. Как в старое доброе время.
    +0−0
    Cashmare06 Дек 2022 в 18:24
    а что, очередной сезон карнавала намечается?
    +0−0
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