Великолепная тройка… а вратарь уже не влезет. Лимит легионеров в КХЛ ужесточили

Клубы Континентальной хоккейной лиги с сезона-2022/23 смогут вносить в заявку на матчи не более трех легионеров. Соответствующее решение 6 декабря утвердило Министерство спорта РФ.
В нынешнем сезоне команды могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров — иностранцев, не имеющих российского или белорусского гражданства.
Кроме того, ужесточение коснется Всероссийской хоккейной лиги и первенства ВХЛ-Б, где лимит на легионеров в заявке на игру будет снижен с четырех до трех.
В составе петербургского СКА сейчас всего один легионер — нападающий Дмитрий Яшкин, который выступает за сборную Чехии и играл за нее на чемпионатах мира.
«Фонтанка» рассказывала, что в конце прошлого сезона некоторые команды потеряли целые пятерки игроков из-за массового побега легионеров из России. С отдельными из них удалось договориться, и они все-таки вернулись. О том, как клубы КХЛ восполняли потери, читайте здесь.