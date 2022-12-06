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    Великолепная тройка… а вратарь уже не влезет. Лимит легионеров в КХЛ ужесточили

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    Клубы Континентальной хоккейной лиги с сезона-2022/23 смогут вносить в заявку на матчи не более трех легионеров. Соответствующее решение 6 декабря утвердило Министерство спорта РФ.

    В нынешнем сезоне команды могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров — иностранцев, не имеющих российского или белорусского гражданства.

    Кроме того, ужесточение коснется Всероссийской хоккейной лиги и первенства ВХЛ-Б, где лимит на легионеров в заявке на игру будет снижен с четырех до трех.

    В составе петербургского СКА сейчас всего один легионер — нападающий Дмитрий Яшкин, который выступает за сборную Чехии и играл за нее на чемпионатах мира.

    «Фонтанка» рассказывала, что в конце прошлого сезона некоторые команды потеряли целые пятерки игроков из-за массового побега легионеров из России. С отдельными из них удалось договориться, и они все-таки вернулись. О том, как клубы КХЛ восполняли потери, читайте здесь.

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