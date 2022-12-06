    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    3 м/с, южн

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.18eur65.52

    Решить проблему с нехваткой мест в школах и детских садах в Петербурге планируют к 2024 году

    583
    5 комментариев

    В комитете по строительству Петербурга подвели совместно с застройщиками итоги по вводу в 2022 году социальных объектов и планах на наступающий год. Уже к 2024 году чиновники планируют решить проблему с нехваткой детских садов и школ в городе.

    Как поясняют в строительных компаниях, сегодня ни один жилой комплекс в Петербурге нельзя согласовать без сопутствующей инфраструктуры, более того, социальные объекты должны строиться параллельно с жильем.

    Так, в работе «Группы ЛСР» в этом году находились 12 объектов. Из них уже получила разрешение на ввод школа на 1375 мест в ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе, а остальные учреждения застройщик планирует сдать в 2023–2024 годах.

    Кроме того, в 2023 году девелопер начнет строить школу, совмещенную с детским садом, тоже в «Цветном городе». В составе жилого комплекса «Ручьи» начнут возводить детский сад на 160 мест и среднее учебное заведение для 1375 ребят. Школу на 825 мест построят в ЖК «Октябрьская набережная», а новый проект компании на Измайловском проспекте дополнят детским садом. В одном из самых проблемных в части «социалки» районов — на Васильевском острове — компания приступит к строительству поликлиники на 800 посещений и школы на 375 мест.

    В компании отмечают, что современные социальные учреждения оборудованы как минимум одним бассейном, помещениями для занятий и приема пищи, в них предусмотрены зоны для игр и отдыха. Отдельное внимание девелоперы уделяют благоустройству и доступной среде для маломобильных граждан.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    MGF06 Дек 2022 в 19:19
    Свежо предание, да верится с трудом!
    +0−0
    Майор Пронин06 Дек 2022 в 17:55
    Так и поверили...
    +1−0
    MinimumLaw06 Дек 2022 в 17:49
    Олимпиады уже две прошли. Следующую ждём?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close