Решить проблему с нехваткой мест в школах и детских садах в Петербурге планируют к 2024 году

В комитете по строительству Петербурга подвели совместно с застройщиками итоги по вводу в 2022 году социальных объектов и планах на наступающий год. Уже к 2024 году чиновники планируют решить проблему с нехваткой детских садов и школ в городе.
Как поясняют в строительных компаниях, сегодня ни один жилой комплекс в Петербурге нельзя согласовать без сопутствующей инфраструктуры, более того, социальные объекты должны строиться параллельно с жильем.
Так, в работе «Группы ЛСР» в этом году находились 12 объектов. Из них уже получила разрешение на ввод школа на 1375 мест в ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе, а остальные учреждения застройщик планирует сдать в 2023–2024 годах.
Кроме того, в 2023 году девелопер начнет строить школу, совмещенную с детским садом, тоже в «Цветном городе». В составе жилого комплекса «Ручьи» начнут возводить детский сад на 160 мест и среднее учебное заведение для 1375 ребят. Школу на 825 мест построят в ЖК «Октябрьская набережная», а новый проект компании на Измайловском проспекте дополнят детским садом. В одном из самых проблемных в части «социалки» районов — на Васильевском острове — компания приступит к строительству поликлиники на 800 посещений и школы на 375 мест.
В компании отмечают, что современные социальные учреждения оборудованы как минимум одним бассейном, помещениями для занятий и приема пищи, в них предусмотрены зоны для игр и отдыха. Отдельное внимание девелоперы уделяют благоустройству и доступной среде для маломобильных граждан.