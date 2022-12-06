Решить проблему с нехваткой мест в школах и детских садах в Петербурге планируют к 2024 году

В комитете по строительству Петербурга подвели совместно с застройщиками итоги по вводу в 2022 году социальных объектов и планах на наступающий год. Уже к 2024 году чиновники планируют решить проблему с нехваткой детских садов и школ в городе.



Как поясняют в строительных компаниях, сегодня ни один жилой комплекс в Петербурге нельзя согласовать без сопутствующей инфраструктуры, более того, социальные объекты должны строиться параллельно с жильем.

Так, в работе «Группы ЛСР» в этом году находились 12 объектов. Из них уже получила разрешение на ввод школа на 1375 мест в ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе, а остальные учреждения застройщик планирует сдать в 2023–2024 годах.

