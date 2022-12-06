Оксимирона* обвинили в призывах отделить Петербург от России

Один из последних треков, выпущенных рэпером Оксимироном* (признан иноагентом), стал поводом для возбуждения административного дела по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием Интернета. Производство стало ответом на «привет СК и прокуратуре», после которых шла строчка про Ингрию.



Об административке 6 декабря сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Постановление о возбуждении, по ее данным, вынесла прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. Кроме того, прокурор требует признать трек «Ойда» запрещенным к распространению на территории РФ.

