Оксимирона* обвинили в призывах отделить Петербург от России

Один из последних треков, выпущенных рэпером Оксимироном* (признан иноагентом), стал поводом для возбуждения административного дела по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием Интернета. Производство стало ответом на «привет СК и прокуратуре», после которых шла строчка про Ингрию.
Об административке 6 декабря сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Постановление о возбуждении, по ее данным, вынесла прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. Кроме того, прокурор требует признать трек «Ойда» запрещенным к распространению на территории РФ.
Лига безопасного интернета обратилась с просьбой проверить трек «Ойда» в конце октября.
«Благодарю Генеральную прокуратуру и МВД России за оперативное принятие мер по пресечению преступлений экстремистского характера», — написала Мизулина.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу петербургской прокуратуры.
*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.