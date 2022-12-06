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    Оксимирона* обвинили в призывах отделить Петербург от России

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    23 комментария

    Один из последних треков, выпущенных рэпером Оксимироном* (признан иноагентом), стал поводом для возбуждения административного дела по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием Интернета. Производство стало ответом на «привет СК и прокуратуре», после которых шла строчка про Ингрию.

    Об административке 6 декабря сообщила Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Постановление о возбуждении, по ее данным, вынесла прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. Кроме того, прокурор требует признать трек «Ойда» запрещенным к распространению на территории РФ.

    Лига безопасного интернета обратилась с просьбой проверить трек «Ойда» в конце октября.

    «Благодарю Генеральную прокуратуру и МВД России за оперативное принятие мер по пресечению преступлений экстремистского характера», — написала Мизулина.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу петербургской прокуратуры.

    *Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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    Комментарии 23

    ThunderPiter06 Дек 2022 в 18:49
    Знаете, в чем разница между этим текстом и этим?
    Вчера приснился сон прекрасный —
    Москва сгорела целиком.
    Пожар на площади на Красной,
    И тлеет бывший Избирком.
    Никто не выжил — все сгорели,
    Все Pussy, Путин и Собчак,
    И у стены кремлевской ели
    Горели ох...но так.

    Да ни в чем: просто Оксимирон "неправильный", в Шнуров - "правильный")
    +0−0
    ThunderPiter06 Дек 2022 в 18:45
    Надеюсь, он отснял нужный материал, завершил юридические процедуры и сейчас в безопасности от этих террористов. Увидимся в прекрасной России будущего, кумир!
    +0−1
    мурзилка3506 Дек 2022 в 17:47
    Что на это скажет телеканал "Дождь"? хахахаха
    +2−4
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