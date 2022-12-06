    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    3 м/с, южн

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.18eur65.52

    Зимний песец в Петербурге. Житель Ленинградского зоопарка показал свою новую шубку

    2067
    8 комментариев

    Песец Ваня из Ленинградского зоопарка продемонстрировал, какую шубку отрастил к зимним морозам. Любопытный хищник развлекается, устраивая «раскопки» носом и лапками. Его забавы 6 декабря показали в Telegram-канале зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    «Сейчас для его зимних игр сугробы ещё не так велики, как хотелось бы, однако даже такому снегу зверёк очень рад», — рассказали там.

    Накануне в честь дня рождения медведицы Хаарчааны из Ленинградского зоопарка закатили вечеринку — не только с подарками, но и с физкультминуткой. Она заметно увлеклась игрой с жёлтым мячиком — носила его в зубах и бросала, словно баскетбольный мяч.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    _MN_06 Дек 2022 в 19:31
    Какой пушистый хвост и вообще Ваня очень меховой!)
    Вот кому тепло))) Интересно, что они едят?
    +0−0
    Михаил Микушин06 Дек 2022 в 18:34
    Зимний песец? А мне казалось, что у нас круглогодичный песец.....
    +2−0
    VKuser4918336206 Дек 2022 в 18:28
    Какой хороший! На собачку немного похож.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close