Зимний песец в Петербурге. Житель Ленинградского зоопарка показал свою новую шубку

Песец Ваня из Ленинградского зоопарка продемонстрировал, какую шубку отрастил к зимним морозам. Любопытный хищник развлекается, устраивая «раскопки» носом и лапками. Его забавы 6 декабря показали в Telegram-канале зверинца.

«Сейчас для его зимних игр сугробы ещё не так велики, как хотелось бы, однако даже такому снегу зверёк очень рад», — рассказали там.

Накануне в честь дня рождения медведицы Хаарчааны из Ленинградского зоопарка закатили вечеринку — не только с подарками, но и с физкультминуткой. Она заметно увлеклась игрой с жёлтым мячиком — носила его в зубах и бросала, словно баскетбольный мяч.