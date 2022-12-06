Детдом в Петербурге отстоял право своего воспитанника Савелия на самостоятельную жизнь

Городской суд Петербурга встал на сторону 18-летнего Савелия, которого пытались лишить дееспособности органы опеки МО «Южно-Приморский». Об этом 6 декабря сообщили в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 в Павловске. Молодой человек попал туда, поскольку его мать скончалась, а страдающий от алкоголизма отец не мог присматривать за ним должным образом.

«28 декабря 2021 года суд признал его недееспособным, и юрист интерната подала апелляцию. Судья на заседании подчеркнул, что меняет решение, потому что заметен прогресс в развитии Савелия за время его пребывания в ДДИ №4. Суд признал его ограниченно дееспособным», — рассказали в учреждении. Теперь он сможет начать самостоятельную жизнь.