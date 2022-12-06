Детдом в Петербурге отстоял право своего воспитанника Савелия на самостоятельную жизнь

Городской суд Петербурга встал на сторону 18-летнего Савелия, которого пытались лишить дееспособности органы опеки МО «Южно-Приморский». Об этом 6 декабря сообщили в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 в Павловске. Молодой человек попал туда, поскольку его мать скончалась, а страдающий от алкоголизма отец не мог присматривать за ним должным образом.
«28 декабря 2021 года суд признал его недееспособным, и юрист интерната подала апелляцию. Судья на заседании подчеркнул, что меняет решение, потому что заметен прогресс в развитии Савелия за время его пребывания в ДДИ №4. Суд признал его ограниченно дееспособным», — рассказали в учреждении. Теперь он сможет начать самостоятельную жизнь.
«Фонтанка» писала, что в феврале прошлого года 17-летний Савелий написал в WhatsApp органов опеки и выслал фотографии разгромленной квартиры, в которой он жил вместе с отцом, его подругой и братом. После сигнала прибыли сотрудники спецслужб Красносельского района. У Савелия инвалидность по психиатрии (лёгкий диагноз), его отправили в больницу им. Скворцова-Степанова. Затем — в дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4 в Павловске.
До этого молодой человек вместе с мамой и старшим братом жил в квартире на Ленинском проспекте. Отец мальчиков на тот момент уже несколько лет не был с ними рядом. У брата тяжёлый диагноз. Мама всё время посвящала уходу за сыновьями. В 2019 году у мамы участились головные боли, её увозили в больницу. В июле того же года она скончалась. Савелий с братом попали к отцу, который злоупотреблял спиртным и, по словам юноши, устраивал регулярные побои. В итоге отца Савелия лишили родительских прав.
Когда Савелий попал в интернат, органы опеки МО «Южно-Приморский» уже запустили процесс лишения его дееспособности. Соответствующие материалы были направлены в суд. В то же время сотрудники интерната знакомились с Савелием и понимали, что он вполне может стать самостоятельным. 28 декабря на основании экспертиз суд признал Савелия недееспособным, а 19 января интернатом была подана апелляция на решение первой инстанции. Подробнее — в материале «Мальчик, который выжил».