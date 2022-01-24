Мальчик, который выжил. Как 18-летний петербуржец в суде отвоевывает право на самостоятельность

В Городской суд Петербурга поступила апелляция с требованием отменить решение первой инстанции о признании недееспособным подопечного детского дома Савелия. Это тот редкий случай, когда интернат хочет дать шанс на выход из системы. Савелию 18 лет, он получает профессию и мечтает жить как все.
Интернат
«Здесь я редкий вид, который разговаривает и понима всё. Этот интернат явно не для таких как я. Но, диагноз говорит другое. В всяком случае, это лучше, чем лежать на Степано-Скворцова», — дневник Савелия, 23 ноября 2021 года (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. «Фонтанки»).
В середине февраля прошлого года 17-летний Савелий написал в WhatsApp органов опеки и выслал фотографии разгромленной квартиры, в которой он жил вместе с отцом, его подругой и братом. После сигнала от несовершеннолетнего приехали сотрудники соцслужб Красносельского района. Увиденного хватило, чтобы сразу перейти к крайним мерам.
У Савелия инвалидность по психиатрии (лёгкий диагноз), его отправили в больницу им. Скворцова-Степанова. Происходящее пугало юношу, первое время в стационаре он почти не разговаривал и не ел. В «Скворечнике» он провёл 129 дней, затем его отправили в дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4 в Павловске.
«Я напуган, меня сломали… — писал Савелий во «ВКонтакте». — Являюсь «особенным» человеком, так как у меня стоит непонятный диагноз, не зря же я в интернате для детей с отклонениями. Состою в ПНД, где ездил туда каждый год и молчал там, не вытягивая ни слова. А вот и причина почему он у меня. Имею небольшую инвалидность. Моя замкнутость и социофобия и делают меня особенным. Я человек который молчит, но много вижу».
В интернате Савелий начал вести дневник. Паблик в соцсетях дал голос замкнутому юноше. Он рассказал, как за один год стал сиротой и недееспособным. Если обычно совершеннолетие прибавляет прав, то Савелий, наоборот, их лишился. Его сегодняшний статус значит, что его будущее находится в чужих руках.
Дом
Савелий вместе с мамой и старшим братом жил в двушке на Ленинском проспекте. У брата тяжелый диагноз. Мама все время посвящала уходу за сыновьями. На полноценную работу устроиться она не могла, жили на пенсию по инвалидности.
Со второго класса Савелий учился дома. К нему приходили педагоги из 7-й школы. Учиться ему не нравилось, об этом говорится и в характеристике, выданной ему школой после 9-го класса. В документе упоминаются «бедный словарный запас мальчика» и «мотивация на низком уровне».
В то же время Савелий вел паблики о Петербурге и Москве во «ВКонтакте». Большую часть жизни он провёл в квартире, но это не помешало ему познавать столицы через Интернет и рассказывать о них.
В 2019 году у мамы участились головные боли, её часто увозили в больницу. Она обратилась за помощью к отцу мальчиков, который к тому моменту несколько лет не жил с ними.
«Оставить нас с братом было не с кем и она очень переживала и не хотела, чтобы нас куда-то забрали. Потом маму выписали через неделю и папа ушёл к себе, она его терпеть не могла, но похвалила. Потом через какое-то 2 дня она свалилась опять в обморок и только через сутки я смог осмелиться вызвать скорую… — писал Савелий. — Тогда я очень боялся общаться с чужими людьми и мне удалось это очень сложно... Я понимал, что помочь маме могу только я. Она была уже в коме и отцу я уже лично позвонил и рассказал всё, медики просили чтобы я это сделал, ибо приедет полиция. Он быстро приехал к нам пьяный, но приехал. После этого отец уже был практически всегда с нами».
Мама скончалась в июле 2019 года. Следующие два года Савелий и его брат жили с отцом. В его дневнике рассказывается о регулярных пьянках в квартире и побоях.
«Он не изменился за столько лет: он такой же алкаш как и в прошлом, ему доверили наши пособия и он их пропивал за несколько дней. Были скандалы, драки и мои нервы были на пределе смотря на всё это», — пишет Савелий.
Отцу Савелия давали шанс. Если бы он привёл квартиру в порядок и начал лечиться от алкоголизма, ему бы вернули сыновей. Вероятно, этого не произошло. Мужчину лишили родительских прав. Опекуном Савелия стал детский дом в Павловске. За это время с отцом юноша общался один раз.
«Я выходил с ним на связь когда временно меня перевели в инфекционную больницу, где я мог пользоваться телефоном. Тогда он был пьяный и говорил какой я молодец и как меня сильно любит. Я сразу понял, что ничего хорошего не будет. И больше ему не звонил. И он мне тоже», — написал Савелий в переписке с корреспондентом «Фонтанки».
Лишение дееспособности
Когда Савелий попал в интернат, органы опеки МО «Южно-Приморский» уже запустили процесс лишения его дееспособности. Соответствующие материалы были направлены в суд. В рамках процесса провели амбулаторные и стационарные экспертизы.
В то же время сотрудники интерната знакомились с Савелием и понимали, что он вполне может стать самостоятельным.
«В той экспертизе, которую я прочитал, не было ответа: дееспособен он или нет. Там есть полный анамнез жизни и фактическое состояние на сегодняшний день, — говорит директор дома-интерната №4 Андрей Алексеенко. — В случае с Савелием, если посмотреть на материалы по его жизни, то вполне он может быть лишен дееспособности. Но как только ты знакомишься с человеком, то получается, что вопросов гораздо больше, чем ответов».
О схожей проблеме «Фонтанке» рассказывал директор по правовым вопросам благотворительной организации «Перспективы» Андрей Зайцев: «Если мы посмотрим на поступающие из интернатов заявления о признании человека недееспособным, то содержание там зачастую простейшее: есть психическое нарушение, после — тезис о том, что человек перестал понимать значение своих действий либо утратил способность ими руководить, а затем — обращение к суду с просьбой признать недееспособным. Ни слова о том, в чём выражаются эти непонимание и неспособность, равно как и о связи между психическим расстройством и такими последствиями». При этом закон запрещает ограничивать права граждан только на основании наличия у них психиатрического диагноза или факта проживания в ПНИ.
Савелий единственный из подопечных дома-интерната №4, кто смог поступить во Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции. Сейчас он живёт там и получает профессию отделочника художественных изделий. Поступить помогли его рисунки.
«У него нет опыта социализации, — говорит психолог детского дома №4 Александра Быкова. — Поэтому ко взрослым он относится с недоверием. Мы много сделали в плане социализации. Учились писать заявления, посетили Сбербанк, изучили много теоретической информации. Он немного оторван от жизни, и ему надо было учиться».
В органах опеки МО «Южно-Приморский» уточнили, что обратились в суд в связи со второй частью 281-й статьи Гражданско-правового кодекса (дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено как по заявлению родственников, так и органов опеки). Другими словами, чиновники руководствовались справками и заключениями, но не реальным состоянием юноши. По словам Савелия, представители органов опеки после изъятия его из семьи лично с ним не общались.
Также в органах опеки уточнили, что Савелия не выселяли из квартиры на Ленинском проспекте, а «направили на лечение». Он вместе с братом в равных долях имеет право на приватизацию недвижимости.
28 декабря на основании экспертиз суд признал Савелия недееспособным. 19 января интернатом была подана апелляция на решение первой инстанции.
«Савелий не отрицает того, что ему нужна помощь в некоторых бытовых вопросах, и даже если у него есть ограничения, связанные с психическими нарушениями, это не должно приводить к полному лишению его дееспособности, — говорится в документе. — Судом не учтено, что в законе уже несколько лет предусмотрен механизм, который призван хотя бы частично защитить права граждан в этой ситуации — ограничение дееспособности. Так, частичная дееспособность предполагает, что человек может понимать значение своих действий при помощи других лиц, что соответствовало бы интересам Савелия».
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»