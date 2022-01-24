Мальчик, который выжил. Как 18-летний петербуржец в суде отвоевывает право на самостоятельность

В Городской суд Петербурга поступила апелляция с требованием отменить решение первой инстанции о признании недееспособным подопечного детского дома Савелия. Это тот редкий случай, когда интернат хочет дать шанс на выход из системы. Савелию 18 лет, он получает профессию и мечтает жить как все.

Интернат

«Здесь я редкий вид, который разговаривает и понима всё. Этот интернат явно не для таких как я. Но, диагноз говорит другое. В всяком случае, это лучше, чем лежать на Степано-Скворцова», — дневник Савелия, 23 ноября 2021 года (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. «Фонтанки»).

В середине февраля прошлого года 17-летний Савелий написал в WhatsApp органов опеки и выслал фотографии разгромленной квартиры, в которой он жил вместе с отцом, его подругой и братом. После сигнала от несовершеннолетнего приехали сотрудники соцслужб Красносельского района. Увиденного хватило, чтобы сразу перейти к крайним мерам.

У Савелия инвалидность по психиатрии (лёгкий диагноз), его отправили в больницу им. Скворцова-Степанова. Происходящее пугало юношу, первое время в стационаре он почти не разговаривал и не ел. В «Скворечнике» он провёл 129 дней, затем его отправили в дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4 в Павловске.

«Я напуган, меня сломали… — писал Савелий во «ВКонтакте». — Являюсь «особенным» человеком, так как у меня стоит непонятный диагноз, не зря же я в интернате для детей с отклонениями. Состою в ПНД, где ездил туда каждый год и молчал там, не вытягивая ни слова. А вот и причина почему он у меня. Имею небольшую инвалидность. Моя замкнутость и социофобия и делают меня особенным. Я человек который молчит, но много вижу».



В интернате Савелий начал вести дневник. Паблик в соцсетях дал голос замкнутому юноше. Он рассказал, как за один год стал сиротой и недееспособным. Если обычно совершеннолетие прибавляет прав, то Савелий, наоборот, их лишился. Его сегодняшний статус значит, что его будущее находится в чужих руках.

Дом

Савелий вместе с мамой и старшим братом жил в двушке на Ленинском проспекте. У брата тяжелый диагноз. Мама все время посвящала уходу за сыновьями. На полноценную работу устроиться она не могла, жили на пенсию по инвалидности.

Со второго класса Савелий учился дома. К нему приходили педагоги из 7-й школы. Учиться ему не нравилось, об этом говорится и в характеристике, выданной ему школой после 9-го класса. В документе упоминаются «бедный словарный запас мальчика» и «мотивация на низком уровне».

В то же время Савелий вел паблики о Петербурге и Москве во «ВКонтакте». Большую часть жизни он провёл в квартире, но это не помешало ему познавать столицы через Интернет и рассказывать о них.

В 2019 году у мамы участились головные боли, её часто увозили в больницу. Она обратилась за помощью к отцу мальчиков, который к тому моменту несколько лет не жил с ними.



«Оставить нас с братом было не с кем и она очень переживала и не хотела, чтобы нас куда-то забрали. Потом маму выписали через неделю и папа ушёл к себе, она его терпеть не могла, но похвалила. Потом через какое-то 2 дня она свалилась опять в обморок и только через сутки я смог осмелиться вызвать скорую… — писал Савелий. — Тогда я очень боялся общаться с чужими людьми и мне удалось это очень сложно... Я понимал, что помочь маме могу только я. Она была уже в коме и отцу я уже лично позвонил и рассказал всё, медики просили чтобы я это сделал, ибо приедет полиция. Он быстро приехал к нам пьяный, но приехал. После этого отец уже был практически всегда с нами».

Мама скончалась в июле 2019 года. Следующие два года Савелий и его брат жили с отцом. В его дневнике рассказывается о регулярных пьянках в квартире и побоях.

«Он не изменился за столько лет: он такой же алкаш как и в прошлом, ему доверили наши пособия и он их пропивал за несколько дней. Были скандалы, драки и мои нервы были на пределе смотря на всё это», — пишет Савелий.



Отцу Савелия давали шанс. Если бы он привёл квартиру в порядок и начал лечиться от алкоголизма, ему бы вернули сыновей. Вероятно, этого не произошло. Мужчину лишили родительских прав. Опекуном Савелия стал детский дом в Павловске. За это время с отцом юноша общался один раз.

«Я выходил с ним на связь когда временно меня перевели в инфекционную больницу, где я мог пользоваться телефоном. Тогда он был пьяный и говорил какой я молодец и как меня сильно любит. Я сразу понял, что ничего хорошего не будет. И больше ему не звонил. И он мне тоже», — написал Савелий в переписке с корреспондентом «Фонтанки». Лишение дееспособности

Когда Савелий попал в интернат, органы опеки МО «Южно-Приморский» уже запустили процесс лишения его дееспособности. Соответствующие материалы были направлены в суд. В рамках процесса провели амбулаторные и стационарные экспертизы.

В то же время сотрудники интерната знакомились с Савелием и понимали, что он вполне может стать самостоятельным.

«В той экспертизе, которую я прочитал, не было ответа: дееспособен он или нет. Там есть полный анамнез жизни и фактическое состояние на сегодняшний день, — говорит директор дома-интерната №4 Андрей Алексеенко. — В случае с Савелием, если посмотреть на материалы по его жизни, то вполне он может быть лишен дееспособности. Но как только ты знакомишься с человеком, то получается, что вопросов гораздо больше, чем ответов».



О схожей проблеме «Фонтанке» рассказывал директор по правовым вопросам благотворительной организации «Перспективы» Андрей Зайцев: «Если мы посмотрим на поступающие из интернатов заявления о признании человека недееспособным, то содержание там зачастую простейшее: есть психическое нарушение, после — тезис о том, что человек перестал понимать значение своих действий либо утратил способность ими руководить, а затем — обращение к суду с просьбой признать недееспособным. Ни слова о том, в чём выражаются эти непонимание и неспособность, равно как и о связи между психическим расстройством и такими последствиями». При этом закон запрещает ограничивать права граждан только на основании наличия у них психиатрического диагноза или факта проживания в ПНИ.

Савелий единственный из подопечных дома-интерната №4, кто смог поступить во Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции. Сейчас он живёт там и получает профессию отделочника художественных изделий. Поступить помогли его рисунки.

