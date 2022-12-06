Читатели «Фонтанки» собрали полмиллиона рублей на лечение маленькому петербуржцу

Всего за два дня читатели «Фонтанки» пожертвовали в Русфонд более полумиллиона рублей, чтобы помочь двухлетнему петербуржцу Юре Пономарёву победить болезнь. Информацию о сборе средств мы опубликовали в минувшую субботу, 4 декабря.

У мальчика выявили редкий вид злокачественной опухоли — рабдомиосаркому. Она поразила мягкие ткани и кости лица. Операцию по удалению сделать возможно, но только вместе с частью щеки, верхней и нижней челюсти. С таким огромным послеоперационным дефектом ребёнку просто не выжить. Поэтому для Юры единственно возможный способ победить рак — это консервативное лечение. Сейчас в виде протонной терапии. Процедура очень дорогая — более 3,5 миллионов рублей. Госквоты на этот год уже давно закончились, ждать распределения следующих нет времени — терапию необходимо пройти как можно скорее.