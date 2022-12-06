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    Читатели «Фонтанки» собрали полмиллиона рублей на лечение маленькому петербуржцу

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    3 комментария

    Всего за два дня читатели «Фонтанки» пожертвовали в Русфонд более полумиллиона рублей, чтобы помочь двухлетнему петербуржцу Юре Пономарёву победить болезнь. Информацию о сборе средств мы опубликовали в минувшую субботу, 4 декабря.

    У мальчика выявили редкий вид злокачественной опухоли — рабдомиосаркому. Она поразила мягкие ткани и кости лица. Операцию по удалению сделать возможно, но только вместе с частью щеки, верхней и нижней челюсти. С таким огромным послеоперационным дефектом ребёнку просто не выжить. Поэтому для Юры единственно возможный способ победить рак — это консервативное лечение. Сейчас в виде протонной терапии. Процедура очень дорогая — более 3,5 миллионов рублей. Госквоты на этот год уже давно закончились, ждать распределения следующих нет времени — терапию необходимо пройти как можно скорее.

    За помощью семья Юры обратилась в Русфонд, а команда фонда, в свою очередь, — в редакцию «Фонатнки». Читатели нашего издания с готовностью откликнулись на просьбу о помощи.

    «516 читателей «Фонтанки» сделали пожертвование в Русфонд. Всего за два дня удалось собрать 510 тысяч рублей. Это означает, что среди читателей интернет-портала есть сотни людей, неравнодушных к чужой беде. Мы искренне благодарны всем, кто помог нам приблизиться к сумме, необходимой для оплаты спасительного курса протонной терапии для Юры», — сказала руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге Анна Брусилова.

    Сбор средств ещё продолжается. На данный момент не хватает 2 478 217 рублей. Сделать пожертвование можно на сайте Русфонда на странице Юры Пономарёва.

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    Комментарии 3

    Kitezh06 Дек 2022 в 17:02
    Дело хорошее, но все же куда идут наши налоги на здравоохранение?
    +0−0
    своих не бросаем06 Дек 2022 в 16:10
    а где государство? где деньги которые мы платим каждый месяц за медицину?
    +0−0
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