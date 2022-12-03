Время не ждёт. Двухлетнему петербуржцу нужна помощь в борьбе с саркомой

У маленького Юры выявили редкий вид злокачественной опухоли, которая поразила мягкие ткани и кости лица. Операция ему противопоказана. Но помочь мальчику можно – необходима протонная терапия. И провести её надо срочно. Только квоты на этот год давно закончились. Ждать распределения следующих – нет времени.

«Когда сыну было пять месяцев, у него на правой щёчке появилась небольшая шишка. Нас направили на УЗИ, потом к онкологу, который предположил, что это доброкачественное образование в подчелюстной области. Обследование нужно было продолжить. Но только через полгода получилось сделать МРТ, и она тоже оказалась неинформативной.

Я забила тревогу, когда опухоль начала быстро разрастаться, распространилась на всю щёку. Юре провели ещё одно обследование, и тогда подтвердился страшный диагноз – саркома, злокачественная опухоль, поразившая мягкие ткани и кости лица. Сыну сразу начали проводить химиотерапию.



После семи курсов опухоль немного уменьшилась в размерах. Врачи объяснили, что у нас непростой случай: опухоль нужно удалить, но сделать это возможно только вместе с частью щеки, верхней и нижней челюсти. С таким огромным послеоперационным дефектом ребёнку просто не выжить. Поэтому для Юры единственно возможный способ победить рак – это консервативное лечение. Сейчас в виде протонной терапии. Она стоит огромных денег, но госквоты на этот год уже закончились, а ждать нельзя. Прошу, помогите спасти сына!» Ксения Ладина, Санкт-Петербург.

