Время не ждёт. Двухлетнему петербуржцу нужна помощь в борьбе с саркомой

У маленького Юры выявили редкий вид злокачественной опухоли, которая поразила мягкие ткани и кости лица. Операция ему противопоказана. Но помочь мальчику можно – необходима протонная терапия. И провести её надо срочно. Только квоты на этот год давно закончились. Ждать распределения следующих – нет времени.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Юра Пономарёв, 2 года.
Злокачественная опухоль мягких тканей лица – рабдомиосаркома.
Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 988 333 руб.
«Когда сыну было пять месяцев, у него на правой щёчке появилась небольшая шишка. Нас направили на УЗИ, потом к онкологу, который предположил, что это доброкачественное образование в подчелюстной области. Обследование нужно было продолжить. Но только через полгода получилось сделать МРТ, и она тоже оказалась неинформативной.
Я забила тревогу, когда опухоль начала быстро разрастаться, распространилась на всю щёку. Юре провели ещё одно обследование, и тогда подтвердился страшный диагноз – саркома, злокачественная опухоль, поразившая мягкие ткани и кости лица. Сыну сразу начали проводить химиотерапию.
После семи курсов опухоль немного уменьшилась в размерах. Врачи объяснили, что у нас непростой случай: опухоль нужно удалить, но сделать это возможно только вместе с частью щеки, верхней и нижней челюсти. С таким огромным послеоперационным дефектом ребёнку просто не выжить. Поэтому для Юры единственно возможный способ победить рак – это консервативное лечение. Сейчас в виде протонной терапии. Она стоит огромных денег, но госквоты на этот год уже закончились, а ждать нельзя. Прошу, помогите спасти сына!» Ксения Ладина, Санкт-Петербург.
Николай Воробьев, заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):
«У Юры злокачественная опухоль мягких тканей – эмбриональная рабдомиосаркома правой челюстно-лицевой области с поражением слюнной железы и лимфоузлов. Учитывая возраст пациента, объём опухоли и отсутствие возможности проведения хирургического лечения, ребёнку по жизненным показаниям требуется проведение курса протонной лучевой терапии на фоне химиотерапии».
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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».