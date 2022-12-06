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    Жителей Новошахтинска просят не выходить на улицы из-за дезертира с пулемётом

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    21 комментарий

    Администрация Новошахтинска (Ростовская область) обратилась к жителям города с просьбой не выходить на улицы, пока идёт операция по поиску и поимке вооружённого мужчины, напавшего на полицейских.

    «Уважаемые новошахтинцы! В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — говорится в сообщении, размещённом 6 декабря в официальном Telegram-канале городской администрации.

    «Фонтанка» писала, что неизвестный в камуфляжной форме открыл огонь из автоматического оружия по полицейским в пригороде Новошахтинска около полудня во вторник. Как минимум один правоохранитель ранен. Позднее появилась информация, что мужчина вооружён пулемётом и может быть дезертиром.

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    Комментарии 21

    Ser_N077106 Дек 2022 в 16:26
    Рэмбо: Первая кровь
    +0−0
    kоt-obormot06 Дек 2022 в 15:54
    Подумаешь; пулемет? Вот когда с какими АГСами, да "шмелями" начнут бегать...
    +2−0
    Kitezh06 Дек 2022 в 15:50
    Да, это не студент со боевым стаканчиком.
    +5−0
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