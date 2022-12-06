Жителей Новошахтинска просят не выходить на улицы из-за дезертира с пулемётом

Администрация Новошахтинска (Ростовская область) обратилась к жителям города с просьбой не выходить на улицы, пока идёт операция по поиску и поимке вооружённого мужчины, напавшего на полицейских.



«Уважаемые новошахтинцы! В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — говорится в сообщении, размещённом 6 декабря в официальном Telegram-канале городской администрации.

