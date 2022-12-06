Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украиной

Очередной обмен пленными состоялся между Россией и Украиной. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Бойцов самолетами ВКС доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что обмен с Киевом состоялся по формуле «60 на 60».
«Фонтанка» писала, что обмен пленными активизировался в последнее время. Так, 1 декабря были возвращены 50 российских военнослужащих. Еще несколько обменов состоялось в конце ноября.