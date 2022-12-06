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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украиной

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    Очередной обмен пленными состоялся между Россией и Украиной. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны РФ.

    По данным ведомства, домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Бойцов самолетами ВКС доставят в Москву для лечения и реабилитации.

    Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что обмен с Киевом состоялся по формуле «60 на 60».

    «Фонтанка» писала, что обмен пленными активизировался в последнее время. Так, 1 декабря были возвращены 50 российских военнослужащих. Еще несколько обменов состоялось в конце ноября.

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