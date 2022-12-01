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    Боевые действия на Украине

    «50 на 50». Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной

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    Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин анонсировал очередной обмен пленными с Украиной. Об этом он написал 1 декабря в своем телеграм-канале.

    По его словам, домой возвращаются 50 российских военнослужащих, среди них 12 человек из ДНР, а восемь — из ЛНР. Киеву отдадут столько же бойцов ВСУ.

    Процесс обмена пленными, судя по сообщениям властей, в последнее время активизировался. 25 ноября Пушилин заявлял об освобождении девяти российских военных, 24-го вернулись 50 человек, 23-го обменялись по формуле «35 на 35». А 3 ноября были возвращены 107 российских военнослужащих.

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