Вломился и постригся. Ночной гость московского барбершопа сделал всё, что мог, и попал на видео

В московском барбершопе ночью побывал незваный гость: окно было разбито, а касса взломана. Оказалось, что налетчик хотел не только обогатиться, но и поработать над стилем.
О происшествии 6 декабря сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. Забраться в барбершоп через окно было нетрудно: он находится на первом этаже здания на улице Свободы. Камеры засекли нарушителя, причем он явно не торопился: успел поправить прическу с помощью машинки для стрижки волос, поспать на диване и попробовать напитки из холодильника. Их он забрал с собой, как и деньги из кассы.
Подозреваемого скоро задержали в торговом центре на северо-западе Москвы. Он остался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело о краже.