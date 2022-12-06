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    Вломился и постригся. Ночной гость московского барбершопа сделал всё, что мог, и попал на видео

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    В московском барбершопе ночью побывал незваный гость: окно было разбито, а касса взломана. Оказалось, что налетчик хотел не только обогатиться, но и поработать над стилем.

    mvdmedia.ru

    О происшествии 6 декабря сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. Забраться в барбершоп через окно было нетрудно: он находится на первом этаже здания на улице Свободы. Камеры засекли нарушителя, причем он явно не торопился: успел поправить прическу с помощью машинки для стрижки волос, поспать на диване и попробовать напитки из холодильника. Их он забрал с собой, как и деньги из кассы.

    Подозреваемого скоро задержали в торговом центре на северо-западе Москвы. Он остался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело о краже.

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