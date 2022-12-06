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    Reuters: В Индонезии парламент утвердил УК, который запрещает секс вне брака

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    9 комментариев

    Парламент Индонезии во вторник, 6 декабря, утвердил уголовный кодекс, запрещающий секс вне брака. Об этом сообщает агентство Reuters.

    Внебрачные половые отношения будут наказываться заключением в тюрьму сроком до года. Новые законы, вызвавшие споры, будут применяться как к индонезийцам, так и к иностранцам. Также в УК включены запреты на оскорбление президента, государственных учреждений и выражение взглядов, которые противоречат государственной идеологии.

    Парламентарии, утверждается в публикации Reuters, приветствуют принятие нового уголовного кодекса. В Индонезии его обсуждали с момента провозглашения независимости от Нидерландов.

    «Старый кодекс принадлежит голландскому наследию… Сейчас он больше неактуален», — рассказал глава парламентской комиссии, ответственной за пересмотр кодекса, Бамбанг Вурианто.

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    Комментарии 9

    Klav69306 Дек 2022 в 09:28
    «Наши» моралетворцы явно в отстающих, не доглядели.
    +3−0
    Boris_93*106 Дек 2022 в 09:28
    "дурной пример заразителен" (с) :) , ждём-с
    +1−0
    Ankor06 Дек 2022 в 09:18
    а говорят, что человек произошёл от обезьяны. Похоже, что многие ещё не прозошли.
    +3−0
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