Reuters: В Индонезии парламент утвердил УК, который запрещает секс вне брака

Парламент Индонезии во вторник, 6 декабря, утвердил уголовный кодекс, запрещающий секс вне брака. Об этом сообщает агентство Reuters.

Внебрачные половые отношения будут наказываться заключением в тюрьму сроком до года. Новые законы, вызвавшие споры, будут применяться как к индонезийцам, так и к иностранцам. Также в УК включены запреты на оскорбление президента, государственных учреждений и выражение взглядов, которые противоречат государственной идеологии.

Парламентарии, утверждается в публикации Reuters, приветствуют принятие нового уголовного кодекса. В Индонезии его обсуждали с момента провозглашения независимости от Нидерландов.