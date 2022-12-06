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    Законопроект о 13-й пенсии собираются рассмотреть в Госдуме

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    8 комментариев

    Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 6 декабря внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости — с декабря. Это будет так называемая 13-я пенсия. Также предлагается увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. Соответствующие изменения могут быть внесены в закон «О страховых пенсиях», передаёт ТАСС.

    «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — говорится в пояснительной записке.

    Сроки выплаты (декабрь) обусловлены тем, что перед праздниками людям чаще приходится залезать в долги. А с 13-й пенсией смогут избежать опасных кредитов.

    «Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками», — подчеркнул лидер справороссов Сергей Миронов.

    Как отмечается в сообщении партии, на 13-е пенсии можно направить деньги, которые возвращаются в бюджет страны к концу года.

    «Вот уже несколько лет подряд у Министерства финансов к новогодним праздникам остаются огромные средства, которые по каким-то странным причинам не удаётся израсходовать в течение календарного года», — отметил политик.

    По его словам, это триллионы рублей, которые «были подробно расписаны по статьям федерального бюджета».

    «Их нужно было направить на развитие экономики, промышленности, социальной сферы, но всякий раз чиновники оказываются настолько нерасторопны, что деньги в бюджет приходится возвращать», — рассказал Миронов.

    Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до конца 2025 года.

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    Комментарии 8

    Igor_SPb06 Дек 2022 в 10:17
    Многие после "пенсионного закона" теперь просто до пенсии не доживут, так что им не о 13-й пенсии мечтать. Я сейчас уже на пенсию вышел бы, а ещё пять лет интенсивной работы, когда с каждым днем всё тяжелее, явно не протянуть. Так что мне о пенсии можно забыть, не в этой жизни.
    +0−0
    Uncle Sasha06 Дек 2022 в 09:55
    Хороший закон! Только надо подождать немного, пока все пенсионеры перемрут.
    +2−0
    Терра Митика06 Дек 2022 в 09:47
    А про инвалидов как всегда забыли....
    +0−0
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