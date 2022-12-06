Законопроект о 13-й пенсии собираются рассмотреть в Госдуме

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 6 декабря внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости — с декабря. Это будет так называемая 13-я пенсия. Также предлагается увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. Соответствующие изменения могут быть внесены в закон «О страховых пенсиях», передаёт ТАСС. «Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — говорится в пояснительной записке.

Сроки выплаты (декабрь) обусловлены тем, что перед праздниками людям чаще приходится залезать в долги. А с 13-й пенсией смогут избежать опасных кредитов.

«Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками», — подчеркнул лидер справороссов Сергей Миронов.

Как отмечается в сообщении партии, на 13-е пенсии можно направить деньги, которые возвращаются в бюджет страны к концу года.



«Вот уже несколько лет подряд у Министерства финансов к новогодним праздникам остаются огромные средства, которые по каким-то странным причинам не удаётся израсходовать в течение календарного года», — отметил политик.

По его словам, это триллионы рублей, которые «были подробно расписаны по статьям федерального бюджета».

«Их нужно было направить на развитие экономики, промышленности, социальной сферы, но всякий раз чиновники оказываются настолько нерасторопны, что деньги в бюджет приходится возвращать», — рассказал Миронов.

