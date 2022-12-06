США отвергли возможность закупать российскую нефть для стратегического запаса

Вашингтон не рассматривает возможность пополнять свой национальный резерв российской нефтью, несмотря на «потолок цен». Об этом 5 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как пояснила представитель Белого дома на регулярном брифинге, закупка российской нефти невозможна, потому что находится под запретом. Вопрос задали журналисты, напомнив. что ранее администрация США говорила о планах возобновить импорт для пополнения стратегического резерва, когда цена за баррель опустится примерно до 70 долларов, пишет ТАСС.
Нефтяные санкции Евросоюза против России вступили в силу. С 5 декабря установлен потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Пока речь идёт о сырой нефти, с февраля ограничения коснутся нефтепродуктов.