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    США отвергли возможность закупать российскую нефть для стратегического запаса

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    1 комментарий

    Вашингтон не рассматривает возможность пополнять свой национальный резерв российской нефтью, несмотря на «потолок цен». Об этом 5 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Как пояснила представитель Белого дома на регулярном брифинге, закупка российской нефти невозможна, потому что находится под запретом. Вопрос задали журналисты, напомнив. что ранее администрация США говорила о планах возобновить импорт для пополнения стратегического резерва, когда цена за баррель опустится примерно до 70 долларов, пишет ТАСС.

    Нефтяные санкции Евросоюза против России вступили в силу. С 5 декабря установлен потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Пока речь идёт о сырой нефти, с февраля ограничения коснутся нефтепродуктов.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!06 Дек 2022 в 01:01
    завтра в России соляра подешевеет наконец спасибо мерекосам.
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