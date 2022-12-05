Огонь в автосервисе на Васильевском острове обуздали, ранг пожара снижен

Тридцать пожарных второй час ведут борьбу с огнём, разгоревшимся в автосервисе на Васильевском острове вечером 5 декабря. Теперь по обычному, первому номеру сложности.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 19:54 пожар на Шкиперском протоке, 16, локализован, ранг с повышенного 1БИС понизили до первого номера. Сведений о пострадавших в ведомство на данный момент не поступало.



Шесть расчётов начали съезжаться к автосервису незадолго до семи часов вечера. Жители Васильевского острова наблюдали чёрный дым, некоторым видно было и пламя. По данным МЧС, огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров.

