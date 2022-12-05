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    Огонь в автосервисе на Васильевском острове обуздали, ранг пожара снижен

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    1 комментарий

    Тридцать пожарных второй час ведут борьбу с огнём, разгоревшимся в автосервисе на Васильевском острове вечером 5 декабря. Теперь по обычному, первому номеру сложности.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 19:54 пожар на Шкиперском протоке, 16, локализован, ранг с повышенного 1БИС понизили до первого номера. Сведений о пострадавших в ведомство на данный момент не поступало.

    Шесть расчётов начали съезжаться к автосервису незадолго до семи часов вечера. Жители Васильевского острова наблюдали чёрный дым, некоторым видно было и пламя. По данным МЧС, огонь распространился на площадь в 120 квадратных метров.

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    Комментарии 1

    Глеб 23305 Дек 2022 в 20:51
    Что то пожаров много в стране. Подозрительно даже….
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