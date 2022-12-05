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    Автосервис полыхает на Васильевском острове. Там горят 120 «квадратов»

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    4 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Жители Васильевского острова в Петербурге провожают понедельник, глядя на столб чёрного дыма. Источник тушат на Шкиперском протоке.

    читатель «Фонтанки»

    В восьмом часу вечера 5 декабря дым наблюдают из новостроек на намыве, кто-то видит не только чернеющее небо, но и пламя. «Что-то хлопает, сигналки от пожарных», — рассказал «Фонтанке» читатель.

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    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что помощь пожарных потребовалась автосервису на Шкиперском протоке, 16. Сигнал о возгорании оттуда поступил в 18:45. Огонь охватил 120 квадратных метров. К половине восьмого часа вечера автосервис тушат силами 30 человек по номеру 1БИС — первому из пяти повышенных рангов сложности.

    читатель «Фонтанки»

    «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    26586970905 Дек 2022 в 19:49
    что-то у нас в последнее время много грандиозных пожаров вспыхнуло и взрывов в разных уголках страны. пора бы провести серьёзные расследования в каждом случае. не диверсанты ли? Аэродромы, автосервис, комбинаты мясной еще какой то крупный ОЗОН? под Москвой. Не спроста это.
    +1−1
    27472499705 Дек 2022 в 19:48
    Курил. ка нэ. мэсня. Покурил на Ириновском потом метнулся на Ва. сю. и раскурился там.
    +0−0
    27472499705 Дек 2022 в 19:47
    Да, похоже очень что курил на Ириновском а потом метнулся на Васю и там покурил. Курилка нэ мэсная.
    +1−0
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