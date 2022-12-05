Автосервис полыхает на Васильевском острове. Там горят 120 «квадратов»

Жители Васильевского острова в Петербурге провожают понедельник, глядя на столб чёрного дыма. Источник тушат на Шкиперском протоке.
читатель «Фонтанки»
В восьмом часу вечера 5 декабря дым наблюдают из новостроек на намыве, кто-то видит не только чернеющее небо, но и пламя. «Что-то хлопает, сигналки от пожарных», — рассказал «Фонтанке» читатель.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что помощь пожарных потребовалась автосервису на Шкиперском протоке, 16. Сигнал о возгорании оттуда поступил в 18:45. Огонь охватил 120 квадратных метров. К половине восьмого часа вечера автосервис тушат силами 30 человек по номеру 1БИС — первому из пяти повышенных рангов сложности.
читатель «Фонтанки»
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.