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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны РФ подтвердили новые удары по военным объектам на Украине

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    3 комментария

    Российская армия днем 5 декабря нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Поражены 17 объектов. Таким образом, удалось сорвать переброску по железной дороге военных, техники и вооружений в зону боевых действий, добавили в министерстве.

    Ранее премьер-министр Украины заявил, что в результате сегодняшних взрывов повреждены энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. Воздушная тревога работала по всей стране.

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    Комментарии 3

    dragvs05 Дек 2022 в 20:45
    Чистой воды террористические атаки.
    +1−0
    своих не бросаем05 Дек 2022 в 20:27
    подстанции теперь военные объекты? однако...
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!05 Дек 2022 в 20:19
    8 сентября 1941 года город подвергся первому двойному авианалёту. В 18:55 23 немецких самолёта Dornier Do 17 (оберст Х. Рикхофф)[15] разбомбили Бадаевские склады, уничтожив 3 тыс. тонн муки. Во время второго налёта повреждение получили Московский вокзал и главная водонапорная станция города.
    10 сентября 1941 года 20 немецких бомбардировщиков совершили налёт на город, сбросив бомбы на Кировский завод, судоверфь и кондитерскую фабрику. Вторично бомбардировке подверглись Бадаевские склады.
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