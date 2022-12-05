В Минобороны РФ подтвердили новые удары по военным объектам на Украине

Российская армия днем 5 декабря нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Поражены 17 объектов. Таким образом, удалось сорвать переброску по железной дороге военных, техники и вооружений в зону боевых действий, добавили в министерстве.

Ранее премьер-министр Украины заявил, что в результате сегодняшних взрывов повреждены энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. Воздушная тревога работала по всей стране.

