Премьер Украины заявил о повреждении объектов энергетики в трех областях

Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате взрывов в трех областях Украины. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По его словам, «попадания» зафиксированы в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областей. В некоторых регионах «вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и предотвращения аварий». Сейчас идут ремонтные работы.
Ранее днем по всей стране была объявлена воздушная тревога. СМИ писали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Одессе, Запорожье, Львовской, Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.
После этого сообщалось о перебоях со светом в Житомирской и Одесской областях и Кривом Роге. Одесса осталась без водоснабжения. Поезда едут с задержками из-за перебоев в электроснабжении.