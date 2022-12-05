Премьер Украины заявил о повреждении объектов энергетики в трех областях

Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате взрывов в трех областях Украины. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.



По его словам, «попадания» зафиксированы в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областей. В некоторых регионах «вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и предотвращения аварий». Сейчас идут ремонтные работы.



Ранее днем по всей стране была объявлена воздушная тревога. СМИ писали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Одессе, Запорожье, Львовской, Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.

