В БТК покажут миракль с Дон Кихотом и Жанной д'Арк

Фото: пресс-служба БТК Поделиться Поделиться





8 декабря и 24 января в Большом театре кукол пройдут премьерные показы спектакля Руслана Кудашова «Небеса, по которым мы так тоскуем». Жанр спектакля определен как миракль-дефиле.

Это давний проект театра, о планах на который главный режиссер театра Руслан Кудашов заявлял еще в 2019 году. Спектакль создан по собственному сценарию режиссера.



В центр спектакля поставлен важный жизненный и философский вопрос: можно ли страдать — и быть счастливым? Руслан Кудашов в этом спектакле продолжает свою работу с древними текстами и смыслами, и его основная идея в противопоставлении древнего и современного представления о жизни, счастье и страдании. Вот как создатели формулируют представления древних об этих категориях: «Страдание дает мудрость, а без мудрости нет счастья. В сердце вы найдете не само небо, но стезю к небу. Небеса бесконечно больше сердца».



Если посмотреть на список действующих лиц, то зритель увидит такие литературные имена, как Гертруда, Блудный сын, Суламита, Дон Кихот, Жанна д'Арк, Акакий Акакиевич, Франциск. Можно сказать, что героями спектакля станут так называемые «вечные образы» — переходящие из произведения в произведение образы, обладающие неисчерпаемостью смыслов.

Суламита уже становилась героиней спектакля Руслана Кудашова. Так, 13 и 14 октября 2022 года на сцене театра состоялась премьера спектакля «Потерянный солдат».



В главных ролях — Анна Сомкина, Михаил Ложкин, Наталья Сизова, Алесь Снопковский, Лидия Клирокова, Сергей Беспалов, Вадим Белопухов.

16+

Полина Никитина

