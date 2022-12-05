    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, южн

    773мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.77eur64.99

    Парламент Монголии поддержал предложение о введении в Улан-Баторе режима ЧП

    1471
    1 комментарий

    Великий народный хурал — высший законодательный орган Монголии поддержал инициативу местного правительства об объявлении в столице страны — городе Улан-Баторе — режима чрезвычайного положения. Об этом во второй половине дня в понедельник, 5 декабря, сообщает портал News.mn.

    При этом по данным издания, объявлять режим ЧП немедленно парламент Монголии не стал — законодатели решили пока не прибегать к данной мере, поскольку протестующие уже покинули центральную площадь Улан-Батора.

    Согласно действующему законодательству, в случае одобрения хуралом президент Монголии должен издать указ об объявлении режима ЧП по рекомендации Совета национальной безопасности, который в свою очередь должен рассмотреть этот вопрос в течение 12 часов.

    «Фонтанка» писала, что парламент Монголии собрался на внеочередное заседание в понедельник на фоне массовых протестов. Власти страны уже предупредили о силовом разгоне митингующих.

    Протесты в Улан-Баторе идут уже несколько дней. Недовольство вспыхнуло после коррупционного скандала, связанного с хищениями угля на миллиарды долларов при экспорте его в Китай. Портал CentralAsia пишет, что китайские власти уже якобы казнили лиц, виновных к краже угля, и направили Улан-Батору имена монгольских политиков, причастных к этому делу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    MGF05 Дек 2022 в 19:18
    Чего это, скрепы расшатывать?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close