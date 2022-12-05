Парламент Монголии поддержал предложение о введении в Улан-Баторе режима ЧП

Великий народный хурал — высший законодательный орган Монголии поддержал инициативу местного правительства об объявлении в столице страны — городе Улан-Баторе — режима чрезвычайного положения. Об этом во второй половине дня в понедельник, 5 декабря, сообщает портал News.mn.



При этом по данным издания, объявлять режим ЧП немедленно парламент Монголии не стал — законодатели решили пока не прибегать к данной мере, поскольку протестующие уже покинули центральную площадь Улан-Батора.

Согласно действующему законодательству, в случае одобрения хуралом президент Монголии должен издать указ об объявлении режима ЧП по рекомендации Совета национальной безопасности, который в свою очередь должен рассмотреть этот вопрос в течение 12 часов.

