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    СМИ: Власти Монголии предупредили о силовом разгоне протестующих

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    5 комментариев

    Протестующим дали время, чтобы разойтись с центральной площади Улан-Батора у Дома правительства. В ином случае ожидается силовой разгон демонстрантов, сообщает 5 декабря телеканал Eagle со ссылкой на распоряжение губернатора столицы.

    «Если протестующие не разойдутся в течение двух часов, издан приказ об их силовом разгоне. Также сообщалось, что 90% собравшихся на площади людей были студентами», — говорится в публикации.

    Тем временем, по данным канала, парламент на фоне массовых выступлений соберется на внеочередное заседание. Предполагается, что депутаты обсудят введение «красного» уровня ЧП.

    Протесты в Улан-Баторе идут уже несколько дней. Недовольство вспыхнуло после коррупционного скандала, связанного с хищениями угля на миллиарды долларов при экспорте его в Китай. Портал CentralAsia пишет, что китайские власти уже якобы казнили лиц, виновных к краже угля, и направили Улан-Батору имена монгольских политиков, причастных к этому делу.

    В ходе митингов протестующие сожгли новогоднюю елку на площади, перекрыли главную улицу и пытались штурмовать Дом правительства. Как минимум четыре человека пострадали.

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    Комментарии 5

    27458068805 Дек 2022 в 17:31
    Протестующие предупредили о силовом разгоне властей Монголии
    +0−0
    SERGEY11105 Дек 2022 в 17:02
    Наши понаехали спасаясь от мобилизации - вот и заварили бучу .
    +0−2
    26634436205 Дек 2022 в 16:45
    Так надо туда срочно десант наши специалистов, что к белорусам отправляли, послать. Спасут социально близких.
    +4−0
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