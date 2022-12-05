СМИ: Власти Монголии предупредили о силовом разгоне протестующих

Протестующим дали время, чтобы разойтись с центральной площади Улан-Батора у Дома правительства. В ином случае ожидается силовой разгон демонстрантов, сообщает 5 декабря телеканал Eagle со ссылкой на распоряжение губернатора столицы.
«Если протестующие не разойдутся в течение двух часов, издан приказ об их силовом разгоне. Также сообщалось, что 90% собравшихся на площади людей были студентами», — говорится в публикации.
Тем временем, по данным канала, парламент на фоне массовых выступлений соберется на внеочередное заседание. Предполагается, что депутаты обсудят введение «красного» уровня ЧП.
Протесты в Улан-Баторе идут уже несколько дней. Недовольство вспыхнуло после коррупционного скандала, связанного с хищениями угля на миллиарды долларов при экспорте его в Китай. Портал CentralAsia пишет, что китайские власти уже якобы казнили лиц, виновных к краже угля, и направили Улан-Батору имена монгольских политиков, причастных к этому делу.
В ходе митингов протестующие сожгли новогоднюю елку на площади, перекрыли главную улицу и пытались штурмовать Дом правительства. Как минимум четыре человека пострадали.