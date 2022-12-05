СМИ: Власти Монголии предупредили о силовом разгоне протестующих

Протестующим дали время, чтобы разойтись с центральной площади Улан-Батора у Дома правительства. В ином случае ожидается силовой разгон демонстрантов, сообщает 5 декабря телеканал Eagle со ссылкой на распоряжение губернатора столицы.



«Если протестующие не разойдутся в течение двух часов, издан приказ об их силовом разгоне. Также сообщалось, что 90% собравшихся на площади людей были студентами», — говорится в публикации.



Тем временем, по данным канала, парламент на фоне массовых выступлений соберется на внеочередное заседание. Предполагается, что депутаты обсудят введение «красного» уровня ЧП.

