В «красную зону» возвращают часть больницы им. Семашко — заболеваемость ковидом растет

Пушкинская больница № 38 им. Семашко уже в среду, 7 декабря, начнет принимать пациентов с коронавирусом. Корпус, в котором расположены отделения неврологии и реабилитации, готовится к работе в ковидном режиме. Сейчас пациентов переводят в другие стационары города или выписывают. Плановая госпитализация, в том числе на реабилитацию, откладывается на неопределенный срок.



Как пояснили «Фонтанке» в больнице, все остальные отделения, среди которых роддом, будут работать в обычном режиме.



В «красную зону» больница имени Семашко вошла последний раз 18 августа, а вышла из нее в середине октября, тогда в ней было развернуто 257 коронавирусных коек.

