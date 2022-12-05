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    COVID-19

    В «красную зону» возвращают часть больницы им. Семашко — заболеваемость ковидом растет

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    1 комментарий

    Пушкинская больница № 38 им. Семашко уже в среду, 7 декабря, начнет принимать пациентов с коронавирусом. Корпус, в котором расположены отделения неврологии и реабилитации, готовится к работе в ковидном режиме. Сейчас пациентов переводят в другие стационары города или выписывают. Плановая госпитализация, в том числе на реабилитацию, откладывается на неопределенный срок.

    Как пояснили «Фонтанке» в больнице, все остальные отделения, среди которых роддом, будут работать в обычном режиме.

    В «красную зону» больница имени Семашко вошла последний раз 18 августа, а вышла из нее в середине октября, тогда в ней было развернуто 257 коронавирусных коек.

    Сейчас в городе пациентов с COVID-19 принимают 8 городских стационаров. Развернуты 2 003 койки. Заболеваемость в Петербурге растет, поэтому в «красную зону» возвращаются клиники, которые уже приспособлены к работе с инфекцией. В госпитализации нуждаются, как правило, пожилые люди и имеющие серьезные хронические заболевания.

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    Комментарии 1

    Nerevar05 Дек 2022 в 19:15
    Тему ковида "включают" как правило перед принятием непопулярных решений или когда с экономикой совсем беда, думая тем самым припугнуть народ. Так показывают мои личные наблюдения и беглый ивент-анализ прессы.
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