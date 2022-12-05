В «красную зону» возвращают часть больницы им. Семашко — заболеваемость ковидом растет

Пушкинская больница № 38 им. Семашко уже в среду, 7 декабря, начнет принимать пациентов с коронавирусом. Корпус, в котором расположены отделения неврологии и реабилитации, готовится к работе в ковидном режиме. Сейчас пациентов переводят в другие стационары города или выписывают. Плановая госпитализация, в том числе на реабилитацию, откладывается на неопределенный срок.
Как пояснили «Фонтанке» в больнице, все остальные отделения, среди которых роддом, будут работать в обычном режиме.
В «красную зону» больница имени Семашко вошла последний раз 18 августа, а вышла из нее в середине октября, тогда в ней было развернуто 257 коронавирусных коек.
Сейчас в городе пациентов с COVID-19 принимают 8 городских стационаров. Развернуты 2 003 койки. Заболеваемость в Петербурге растет, поэтому в «красную зону» возвращаются клиники, которые уже приспособлены к работе с инфекцией. В госпитализации нуждаются, как правило, пожилые люди и имеющие серьезные хронические заболевания.