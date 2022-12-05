Путин подписал запрет на проведение митингов в зданиях госвласти, аэропортах, школах, больницах и у церквей

Согласно документу, опубликованному 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, теперь в России нельзя будет митинговать в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, а также в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, на земельных участках, где расположены церкви и другие религиозные сооружения.

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом, который существенно расширяет перечень мест, где отныне запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации.

Кроме этого, запрет на проведение митингов и собраний распространяется на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электро-, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

В предыдущей редакции закона в России нельзя было проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, возле судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.



Также новый закон наделяет органы власти в регионах правом дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, в случае если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

