Путин подписал запрет на проведение митингов в зданиях госвласти, аэропортах, школах, больницах и у церквей

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом, который существенно расширяет перечень мест, где отныне запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации.
Согласно документу, опубликованному 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, теперь в России нельзя будет митинговать в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, а также в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, на земельных участках, где расположены церкви и другие религиозные сооружения.
Кроме этого, запрет на проведение митингов и собраний распространяется на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электро-, тепловых, водопроводных и газовых сетей.
В предыдущей редакции закона в России нельзя было проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, возле судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
Также новый закон наделяет органы власти в регионах правом дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, в случае если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».
«Фонтанка» писала, что власти Ленинградской области в понедельник, 5 декабря, признали избыточной антитеррористическую меру запрета митингов, сходов и собраний. Таким образом, в Ленобласти теперь снова можно митинговать по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за 14 дней, уточняется в сообщении.