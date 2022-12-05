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    Путин подписал запрет на проведение митингов в зданиях госвласти, аэропортах, школах, больницах и у церквей

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под федеральным законом, который существенно расширяет перечень мест, где отныне запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации.

    Согласно документу, опубликованному 5 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, теперь в России нельзя будет митинговать в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, а также в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, на земельных участках, где расположены церкви и другие религиозные сооружения.

    Кроме этого, запрет на проведение митингов и собраний распространяется на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электро-, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

    В предыдущей редакции закона в России нельзя было проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, возле судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

    Также новый закон наделяет органы власти в регионах правом дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, в случае если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

    «Фонтанка» писала, что власти Ленинградской области в понедельник, 5 декабря, признали избыточной антитеррористическую меру запрета митингов, сходов и собраний. Таким образом, в Ленобласти теперь снова можно митинговать по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за 14 дней, уточняется в сообщении.

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    Комментарии 7

    Cashmare05 Дек 2022 в 17:17
    дайте-ка угадаю, а всяких крёстных ходов это не будет касаться, и они как и раньше будут шастать по всему вышеперечисленному, включая территории религиозных сооружений?
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8405 Дек 2022 в 17:17
    на кухне теперь тоже нельзя - там проходят сети жизнеобеспечения
    +0−0
    Польза санкций05 Дек 2022 в 17:16
    И зачем этот закон? В России никто митинговать и не собирается. Мы ж не Гейропа какая и даже не Монголия. Просто надо ещё немного потерпеть.
    +0−0
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