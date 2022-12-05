В Ленобласти снова разрешили митинговать

В Ленинградской области признали избыточной антитеррористическую меру запрета митингов, сходов и собраний. По инициативе губернатора Александра Дрозденко соответствующее решение внесено в протокол оперативного штаба, сообщает 5 декабря пресс-служба регионального правительства.



Митинговать в Ленобласти теперь снова можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за 14 дней, уточняется в сообщении.



Напомним, что в Петербурге запрет на проведение митингов продолжает действовать до 31 декабря — согласно продлённому ранее «коронавирусному» постановлению.

