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    В Ленобласти снова разрешили митинговать

    1961
    4 комментария

    В Ленинградской области признали избыточной антитеррористическую меру запрета митингов, сходов и собраний. По инициативе губернатора Александра Дрозденко соответствующее решение внесено в протокол оперативного штаба, сообщает 5 декабря пресс-служба регионального правительства.

    Митинговать в Ленобласти теперь снова можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее чем за 14 дней, уточняется в сообщении.

    Напомним, что в Петербурге запрет на проведение митингов продолжает действовать до 31 декабря — согласно продлённому ранее «коронавирусному» постановлению.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем05 Дек 2022 в 14:25
    время когда этих никто спрашивать не будет близко...
    +1−0
    Huga Birchtree05 Дек 2022 в 14:13
    Либерда, вперёд!
    +1−5
    Две монеты05 Дек 2022 в 13:49
    Я думаю стоит разрешить митинговать лишь когда температура строго ниже -20, строго на улице и строго без верхней одежды (под ней террористы могут пронести оружие).
    +2−0
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