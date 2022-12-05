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    Минцифры объявило тендер на мощности для «Гособлака». Цена стартует с 1,3 млрд

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    5 комментариев

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако») для размещения и обеспечения функционирования информсистем и ресурсов госорганов. Начальная цена контракта по этому тендеру — более 1,3 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.

    Исполнитель, согласно конкурсной документации, должен будет предоставить ресурсы для создания вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных (серверы, системы хранения данных), а также предоставить средства защиты информации и каналы связи.

    Прием заявок на конкурс завершится 12 декабря. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года.

    Как передает «Интерфакс», в октябре Минцифры подписало контракт на предоставление мощностей «Гособлака» с ПАО «Ростелеком». Сумма контракта — 7,9 млрд рублей.

    «Фонтанка» писала, что ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о том, что Россия достигла цифрового суверенитета за счет ухода иностранных компаний.

    Проект «Гособлако» предполагает предоставление госорганам единой облачной платформы. В 2019 году стартовал эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома, государственных внебюджетных фондов в «Гособлако». В октябре правительство РФ выпустило постановление, предусматривающее продление эксперимента до конца 2024 года.

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    Комментарии 5

    funtanka05 Дек 2022 в 17:31
    И чем простите наши торгаши соблазнят тайванский TSMC чтобы он снизошёл и напечатал миллион байкалов? Ангстрем едва 100 нанометров преодолел.

    Да и байкалы те по сути лицензированное ядро купленное у англичан. Китайцы умнее, свой процессор пилят на открытых технологиях.
    +0−0
    своих не бросаем05 Дек 2022 в 17:26
    судьба как и у браузера спутник, спилят по подвалам бабло и всё.
    +0−0
    Mimic05 Дек 2022 в 17:02
    "заявил о том, что Россия достигла цифрового суверенитета за счет ухода иностранных компаний"

    - а когда всё это оборудование и системы, поставленные ушедшими иностранными компаниями, перестанут от старости работать, то наступит развал цифрового суверенитета и будем переходить на всеобщую компьютеризацию за счет абакусов?
    +1−0
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