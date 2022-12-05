Минцифры объявило тендер на мощности для «Гособлака». Цена стартует с 1,3 млрд

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако») для размещения и обеспечения функционирования информсистем и ресурсов госорганов. Начальная цена контракта по этому тендеру — более 1,3 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.
Исполнитель, согласно конкурсной документации, должен будет предоставить ресурсы для создания вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных (серверы, системы хранения данных), а также предоставить средства защиты информации и каналы связи.
Прием заявок на конкурс завершится 12 декабря. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года.
Как передает «Интерфакс», в октябре Минцифры подписало контракт на предоставление мощностей «Гособлака» с ПАО «Ростелеком». Сумма контракта — 7,9 млрд рублей.
«Фонтанка» писала, что ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о том, что Россия достигла цифрового суверенитета за счет ухода иностранных компаний.