Минцифры объявило тендер на мощности для «Гособлака». Цена стартует с 1,3 млрд

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако») для размещения и обеспечения функционирования информсистем и ресурсов госорганов. Начальная цена контракта по этому тендеру — более 1,3 млрд рублей, следует из данных на портале госзакупок.



Исполнитель, согласно конкурсной документации, должен будет предоставить ресурсы для создания вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения данных (серверы, системы хранения данных), а также предоставить средства защиты информации и каналы связи.

